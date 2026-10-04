Dora Gomes, candidata a vice na chapa de Grass, vota no Lago Sul

O candidato ao GDF Leandro Grass (PT) acompanhou a candidata a vice-governadora, Dora Gomes, durante a votação no CEF 6 do Lago Sul - (crédito: Carlos Vieira)

Após votar na Escola Classe 6 do Guará II, o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) acompanhou a candidata a vice-governadora, Dora Gomes (PV), durante a votação no CEF 6 do Lago Sul, na manhã deste domingo (4/10).



Dora chegou ao local acompanhada do marido, Otávio Ramos. No colégio, Grass também encontrou Natanry Osório, candidata a deputada distrital pelo PSDB.



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A passagem pelo Lago Sul faz parte da agenda de votação do candidato neste primeiro turno. Após acompanhar Dora, Grass segue para o La Salle da Asa Sul, onde acompanhará a esposa, Marcela Sá, durante a votação.



Mais tarde, o candidato deve acompanhar a apuração dos votos com a família. Após a proclamação do resultado, a previsão é de que siga para o comitê da campanha, no Edifício Serra Dourada, no Setor Comercial Sul.