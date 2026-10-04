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Eleições 2026

Filas de até três horas e ritmo lento geram cansaço em eleitores no Itapoã

Na Escola Classe 02, população reclamou da espera para votar e do trânsito na região

Camila de Deus e Joilton Guedes à espera do momento do voto - (crédito: Mariana Campos)
Camila de Deus e Joilton Guedes à espera do momento do voto - (crédito: Mariana Campos)

A jornada de votação na Escola Classe 02, no Itapoã, foi marcada por extensas filas e um ritmo de votação mais lento do que o habitual neste domingo (4/10). Eleitores que compareceram ao local relataram longos períodos de espera para conseguir chegar à urna, enfrentando o cansaço enquanto tentavam entender os motivos para o atraso no andamento das seções.

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Com a espera ultrapassando a marca de três horas em algumas seções do colégio, a lentidão surpreendeu até quem já costuma votar no local em anos anteriores. É o caso do empresário Joilton Guedes do Amaral, 37 anos, que chegou à escola no meio da manhã e viu a fila andar a passos lentos.

"Já votava aqui, só que este ano tá demais. A média por pessoa tá três minutos, até três minutos e meio. Se tiver 30 pessoas, vai dar 90 e poucos minutos. Se continuar desse jeito, vai chegar o horário de fechar as urnas e não vai votar todo mundo", desabafou Joilton Guedes do Amaral, apontando para a fila que se estendia até a área externa do colégio.

Cansaço e compromisso com o voto

A mistura de frustração com o sentimento de responsabilidade democrática também marcou a experiência da moradora Camila de Deus Pereira, 25. Mesmo tendo chegado por volta das 10h na tentativa de resolver logo a votação, ela enfrentou horas de espera sob o calor.

"Acaba que fica exaustivo, dá vontade de desistir, mas o Brasil precisa de nós. Eu até pensei em vir mais tarde, mas falei: 'vou logo que fico livre'. Só que tem seções vazias e aqui tá cheio", comentou Camila.

Mobilidade e acesso no entorno

Além das filas dentro da zona eleitoral, a movimentação no entorno da Escola Classe 02 também exigiu paciência de quem se deslocou até o ponto de votação. A falta de vagas de estacionamento próximas e o tráfego intenso nas vias de acesso levaram eleitores a adaptarem o trajeto, com muitos optando por transportes por aplicativo para evitar transtornos no trânsito local.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 04/10/2026 15:31
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