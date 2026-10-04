Filas de até três horas e ritmo lento geram cansaço em eleitores no Itapoã

Camila de Deus e Joilton Guedes à espera do momento do voto - (crédito: Mariana Campos)

A jornada de votação na Escola Classe 02, no Itapoã, foi marcada por extensas filas e um ritmo de votação mais lento do que o habitual neste domingo (4/10). Eleitores que compareceram ao local relataram longos períodos de espera para conseguir chegar à urna, enfrentando o cansaço enquanto tentavam entender os motivos para o atraso no andamento das seções.

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Com a espera ultrapassando a marca de três horas em algumas seções do colégio, a lentidão surpreendeu até quem já costuma votar no local em anos anteriores. É o caso do empresário Joilton Guedes do Amaral, 37 anos, que chegou à escola no meio da manhã e viu a fila andar a passos lentos.

"Já votava aqui, só que este ano tá demais. A média por pessoa tá três minutos, até três minutos e meio. Se tiver 30 pessoas, vai dar 90 e poucos minutos. Se continuar desse jeito, vai chegar o horário de fechar as urnas e não vai votar todo mundo", desabafou Joilton Guedes do Amaral, apontando para a fila que se estendia até a área externa do colégio.

Cansaço e compromisso com o voto

A mistura de frustração com o sentimento de responsabilidade democrática também marcou a experiência da moradora Camila de Deus Pereira, 25. Mesmo tendo chegado por volta das 10h na tentativa de resolver logo a votação, ela enfrentou horas de espera sob o calor.

"Acaba que fica exaustivo, dá vontade de desistir, mas o Brasil precisa de nós. Eu até pensei em vir mais tarde, mas falei: 'vou logo que fico livre'. Só que tem seções vazias e aqui tá cheio", comentou Camila.

Mobilidade e acesso no entorno

Além das filas dentro da zona eleitoral, a movimentação no entorno da Escola Classe 02 também exigiu paciência de quem se deslocou até o ponto de votação. A falta de vagas de estacionamento próximas e o tráfego intenso nas vias de acesso levaram eleitores a adaptarem o trajeto, com muitos optando por transportes por aplicativo para evitar transtornos no trânsito local.