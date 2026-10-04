"Orar pelos que nos maltratam", diz Michelle após confusão em votação

Candidata ao Senado pelo PL, Michelle Bolsonaro divulgou uma nota à imprensa após serem publicadas informações sobre um bate-boca entre ela e uma eleitora do PT em uma seção eleitoral. Ela foi agredida verbalmente pela eleitora quando foi acompanhar sua companheira de chapa Bia Kicis (PL) na votação, em um colégio no Lago Note. Michelle usou trechos da Bíblia ao comentar o assunto.
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"A Bíblia nos ensina que devemos Amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam, e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem.Diante daquelas agressões verbais ocorridas, hoje, no local de votação da Bia Kicis, a minha resposta só podia ser essa: "Eu te amo em Cristo!" E fazer um gesto de coração pra ela. Hoje é dia da festa da democracia, e precisamos exercitar o amor, o respeito e a tolerância com quem diverge da nossa opinião política", disse a nota divulgada pela assessoria de Michelle.
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Mila FerreiraRepórter
Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense