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ELEIÇÕES 2026

"Orar pelos que nos maltratam", diz Michelle após confusão em votação

Candidata ao Senado pelo PL divulgou nota após bater boca com eleitora em local de votação

04/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Eleições 2026 colégio INDI no Lago Norte onde a candidata Bia Kicis votou no local. Michelle Bolsonaro em confusão com militante no local da votação. - (crédito: Minervino Júnior/CB)
04/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Eleições 2026 colégio INDI no Lago Norte onde a candidata Bia Kicis votou no local. Michelle Bolsonaro em confusão com militante no local da votação. - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Candidata ao Senado pelo PL, Michelle Bolsonaro divulgou uma nota à imprensa após serem publicadas informações sobre um bate-boca entre ela e uma eleitora do PT em uma seção eleitoral. Ela foi agredida verbalmente pela eleitora quando foi acompanhar sua companheira de chapa Bia Kicis (PL) na votação, em um colégio no Lago Note. Michelle usou trechos da Bíblia ao comentar o assunto.

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"A Bíblia nos ensina que devemos Amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam, e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem.Diante daquelas agressões verbais ocorridas, hoje, no local de votação da Bia Kicis, a minha resposta só podia ser essa: "Eu te amo em Cristo!" E fazer um gesto de coração pra ela. Hoje é dia da festa da democracia, e precisamos exercitar o amor, o respeito e a tolerância com quem diverge da nossa opinião política", disse a nota divulgada pela assessoria de Michelle.

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Mila Ferreira e Ana Carolina Alves
postado em 04/10/2026 15:04
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