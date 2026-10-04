Leandro Grass visita Feira da Ceilândia com familiares e amigos

Candidato foi recebido por eleitores, abraçou frequentadores e circulou por diferentes bancas neste domingo - (crédito: Giovanna Kunz/CB/DA Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) passou pela Feira da Ceilândia na tarde deste domingo (4/10), acompanhado de familiares e amigos. Durante a visita, foi reconhecido por eleitores, cumprimentou e abraçou frequentadores e caminhou pelos corredores do local.

Leia mais: Chico Vigilante (PT) marca presença no Colégio Eleitoral do Gama

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Grass passou por diferentes bancas ao longo da visita e conversou com comerciantes e frequentadores. Em uma delas, o grupo parou para comer. Na banca Carlão e Cia, enquanto os familiares e amigos faziam a refeição, tocava Rap do Silva, do MC Bob Rum.

Leia mais: Recém-saída do hospital, eleitora de 91 anos mantém tradição e vota no Cruzeiro

A passagem pela feira ocorreu após uma manhã de compromissos no primeiro turno das eleições. Grass votou na Escola Classe 6 do Guará II, acompanhou a votação da candidata a vice-governadora, Dora Gomes, no CEF 6 do Lago Sul, e esteve no Colégio La Salle, na 906 Sul, onde acompanhou familiares. O candidato também participou da missa das 12h no Santuário Santo Antônio.