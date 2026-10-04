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ELEIÇÕES 2026

Leandro Grass visita Feira da Ceilândia com familiares e amigos

Candidato foi recebido por eleitores, abraçou frequentadores e circulou por diferentes bancas neste domingo

Candidato foi recebido por eleitores, abraçou frequentadores e circulou por diferentes bancas neste domingo - (crédito: Giovanna Kunz/CB/DA Press)
Candidato foi recebido por eleitores, abraçou frequentadores e circulou por diferentes bancas neste domingo - (crédito: Giovanna Kunz/CB/DA Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) passou pela Feira da Ceilândia na tarde deste domingo (4/10), acompanhado de familiares e amigos. Durante a visita, foi reconhecido por eleitores, cumprimentou e abraçou frequentadores e caminhou pelos corredores do local.

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Grass passou por diferentes bancas ao longo da visita e conversou com comerciantes e frequentadores. Em uma delas, o grupo parou para comer. Na banca Carlão e Cia, enquanto os familiares e amigos faziam a refeição, tocava Rap do Silva, do MC Bob Rum.

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A passagem pela feira ocorreu após uma manhã de compromissos no primeiro turno das eleições. Grass votou na Escola Classe 6 do Guará II, acompanhou a votação da candidata a vice-governadora, Dora Gomes, no CEF 6 do Lago Sul, e esteve no Colégio La Salle, na 906 Sul, onde acompanhou familiares. O candidato também participou da missa das 12h no Santuário Santo Antônio.

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 04/10/2026 15:14 / atualizado em 04/10/2026 15:20
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