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Eleições 2026

Mais de 2 mil ocorrências de propaganda irregular foram registradas

Marília Guedes, juíza auxiliar da presidência do TRE, afirma que tribunal está expedindo mandados de busca 

Marilia Guedes, juíza auxiliar da presidência do TRE - (crédito: Mariana Reginato)
Marilia Guedes, juíza auxiliar da presidência do TRE - (crédito: Mariana Reginato)

Neste domingo (4/10), mais de duas mil ocorrências foram registradas por propaganda eleitoral irregular no primeiro dia de eleições. A juíza auxiliar da presidência do TRE, Marília Guedes, conta que o aplicativo Pardal tem sido o espaço para denúncias da população. 

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“O usuário baixa o aplicativo, tira a foto da propaganda irregular no local, faz o upload, a gente consegue puxar os dados de geolocalização daquela daquela propaganda irregular e seguimos expedindo mandados de busca em colaboração com a polícia judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios”, comenta. No primeiro domingo de votação, foram emitidos seis mandados de busca através das informações cedidas pelo aplicativo.

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Sobre o derramamento de santinhos, a verificação está sendo realizada pelas câmeras do DF 360. “A capacidade de alguns indivíduos de cometer crimes eleitorais e sujar a nossa cidade supera, em algum momento, a capacidade do Estado de recolher, mesmo em conjunto, não foi suficiente para fazer a limpeza prévia de todas as portas das escolas”, destaca.

Alguns locais de votação tiveram quedas de energia, mas o fluxo da votação não foi alterado e a Neoenergia tem um acordo de cooperação técnica com o TRE para resolver os contratempos o mais rápido possível.

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 04/10/2026 15:11
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