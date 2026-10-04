Mais de 2 mil ocorrências de propaganda irregular foram registradas

Neste domingo (4/10), mais de duas mil ocorrências foram registradas por propaganda eleitoral irregular no primeiro dia de eleições. A juíza auxiliar da presidência do TRE, Marília Guedes, conta que o aplicativo Pardal tem sido o espaço para denúncias da população.

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“O usuário baixa o aplicativo, tira a foto da propaganda irregular no local, faz o upload, a gente consegue puxar os dados de geolocalização daquela daquela propaganda irregular e seguimos expedindo mandados de busca em colaboração com a polícia judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios”, comenta. No primeiro domingo de votação, foram emitidos seis mandados de busca através das informações cedidas pelo aplicativo.

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Sobre o derramamento de santinhos, a verificação está sendo realizada pelas câmeras do DF 360. “A capacidade de alguns indivíduos de cometer crimes eleitorais e sujar a nossa cidade supera, em algum momento, a capacidade do Estado de recolher, mesmo em conjunto, não foi suficiente para fazer a limpeza prévia de todas as portas das escolas”, destaca.

Alguns locais de votação tiveram quedas de energia, mas o fluxo da votação não foi alterado e a Neoenergia tem um acordo de cooperação técnica com o TRE para resolver os contratempos o mais rápido possível.