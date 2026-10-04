"Não aparecemos a cada quatro anos", diz Samara Mineiro, durante votação

Por Brunna Ramos*

A candidata da Unidade Popular (UP) ao Governo do Distrito Federal, Samara Mineiro, votou, na manhã deste domingo (4/10), no Colégio Santo Elias, em Sobradinho. Após registrar o voto, ela afirmou estar otimista com o resultado das urnas e destacou o contato mantido com eleitores durante a campanha. “Estamos com excelentes expectativas. Essa última semana a gente conseguiu conversar com muita gente. Muita gente declarou apoio à candidatura de uma mulher, professora, trabalhadora”, afirmou a candidata.

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Esta é a primeira vez que a Unidade Popular apresenta uma candidatura ao governo do Distrito Federal. Também é a primeira vez de Samara Mineiro como candidata. Segundo ela, a campanha foi marcada por um crescimento gradual, construído a partir do contato direto com a população e da apresentação das propostas. “Foi algo que foi importante ao longo de todo o processo. A gente foi construindo, foi crescendo ao longo do processo eleitoral”, disse. Para Samara, a trajetória da campanha culminou em uma votação que considera resultado de um processo “muito exitoso”.

Movimentos populares

A candidata também ressaltou a atuação dos movimentos sociais ligados à Unidade Popular (UP) e afirmou que a relação com a população não começou durante o período eleitoral. Entre os grupos citados por ela estão movimentos de mulheres, de luta nos bairros, vilas e favelas, de juventude e o movimento sindical. “Nós não aparecemos a cada quatro anos. Nós estamos em luta constante com o povo”, declarou.

Segundo a candidata, o partido pretende continuar atuando após a votação, independentemente do resultado.“A gente vai fazer luta para que as pautas da classe trabalhadora sejam reivindicadas e o que foi prometido por muitos que falam e depois desaparecem seja de fato cumprido”, disse.

Sobre um eventual segundo turno, Samara afirmou que a Unidade Popular (UP) está aberta ao diálogo, tanto na hipótese de avançar na disputa quanto caso fique fora da segunda etapa. A candidata, no entanto, condicionou esse diálogo ao enfrentamento do que classificou como interesses contrários à classe trabalhadora no Distrito Federal.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti