Paula Belmonte, candidata ao GDF, vota no Lago Norte

*Maria Carolina
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A candidata a governadora pelo Partido da Social Democracia Brasileira do Distrito Federal, Paula Belmonte, chegou ao colégio COC no Lago Norte para votar na eleição 2026. Belmonte compareceu à urna acompanhada de seu vice e de seus filhos. A candidata optou por se manter na fila com os outros eleitores, negando a opção preferencial que ocorre em casos de candidatos na corrida eleitoral. Paula distribuiu acenos e abraços aos eleitores.
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Belmonte está confiante para a chegada em um possível segundo turno.
“Nós chegamos numa campanha propositiva e vamos chegar no segundo turno. A gente acredita, a gente andou, andamos esses 45 dias assim, todas as cidades. E o que a gente foi um povo livre. E aqui meu compromisso para cuidar das pessoas, para ter honestidade no governo” afirma.
Em sua zona eleitoral, Paula chegou às 10h50 e finalizou seu voto às 11h17. Para Correio, a candidata ao GDF afirma que o ponto de fortalecimento de sua campanha eleitoral foi o contato direto com os brasilienses. “O olho no olho, o aperto de mão, o abraço dá esperança. É, eu vi muita gente sofrida e me abraçando, dizendo que eu era a esperança, que nós somos a esperança”, relata.
*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes