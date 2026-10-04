InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Eleitores enfrentam filas longas e relatam demora para votar em escola no Lago Sul

Votantes passam mais de 1 hora e meia aguardando para votarem

Votantes passam mais de 1 hora e meia aguardando para votarem - (crédito: Gabriela Cidade/ CB/ DA Press)
Votantes passam mais de 1 hora e meia aguardando para votarem - (crédito: Gabriela Cidade/ CB/ DA Press)

Eleitores que votaram no Centro de Ensino Fundamental 06 (CEF 6), no Lago Sul, enfrentaram filas longas na manhã deste domingo (4/10), primeiro turno das Eleições 2026. Segundo relatos, a espera passou de 1 hora e meia, atribuída ao espaço reduzido do colégio, ao grande número de eleitores e à demora de parte dos votantes na cabine.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"O colégio é pequeno, e tinha muita gente pra votar. As pessoas estavam demorando na urna. Aparentemente, digitavam e cancelavam várias vezes", contou o produtor cultural Benjamin Cesnik, de 27 anos, que ficou mais de 1 hora e meia aguardando para votar, na manhã deste domingo (4/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A votação do primeiro turno das eleições de 2026 vai até as 17h. Quem estiver na fila no horário de encerramento ainda tem direito de votar.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
GC
GC

Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 04/10/2026 14:35 / atualizado em 04/10/2026 15:18
x