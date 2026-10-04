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ELEIÇÕES 2026

Movimento intenso marca votação no Leonardo da Vinci na Asa Norte

Eleitores destacaram a sinalização e a organização do local, que também oferece estrutura de acessibilidade

Jenifer Figueiredo - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/CB/DA Press)
Jenifer Figueiredo - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/CB/DA Press)

O Colégio Leonardo da Vinci, na 914 Norte, registrou longas filas próximo ao horário do almoço, por volta das 11h. Às 13h, o movimento começou a diminuir, mas ainda havia eleitores aguardando para votar. Segundo o administrador da eleição no local, Luciano Gallo, o horário de pico costuma ocorrer entre 10h e 13h30.

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A moradora dá asa norte, Jenifer Figueiredo, de 31 anos, estava há 40 minutos esperando na fila quando conversou com o Correio, apesar disso, avaliou positivamente a experiência. “Eu acho superorganizado. Tem bastante sinalização, bastante informação, e o pessoal também é bem prestativo”, afirmou.

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Natural de São Paulo, ela vive em Brasília há cerca de nove anos e está é sua segunda vez votando no colégio.

De acordo com Luciano Gallo, cerca de 9 mil eleitores votam na zona eleitoral, e aproximadamente 27 mil pessoas circulam pelo cocal ao longo dos dia. Para garantir a acessibilidade, o colégio conta com elevador, além de uma sala de emergência e uma equipe de bombeiros.

O professor de artes Leandro Silva, também morador da Asa Norte, atua como apoio logístico nesta eleição. Recém chegados de Minas Gerais, ele conta que antes de transferir o título para Brasília, ele foi mesário por quatro eleições consecutivas em Minas Gerais, onde chegou a presidir uma mesa receptora de votos.

Silva conta que decidiu continuar colaborando com a Justiça Eleitoral por gostar do contato com o público e da possibilidade de ajudar os eleitores. Nesta eleição, destacou especialmente o auxílio prestado a pessoas com mobilidade reduzida e a quem precisa de apoio para chegar à seção eleitoral.

“Estou achando ainda mais interessante agora, porque tenho ajudado muitas pessoas na questão da acessibilidade, que precisam de uma ajuda extra para chegar ao local de votação”, disse.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 04/10/2026 14:24 / atualizado em 04/10/2026 14:24
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