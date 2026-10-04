Homem é preso por propaganda eleitoral em ponto de votação no Incra 8

Suspeito foi interceptado pela segurança local e não apresentou resistência à prisão - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/DA Press)

Um homem, ainda não identificado, foi preso na manhã deste domingo (4/10) por realizar um bandeiraço em frente à Escola Classe 01 do Incra 8, em Brazlândia, onde funciona um local de votação. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele estava com um veículo parado em frente à unidade escolar, carregava bandeiras e tinha o carro caracterizado com propaganda eleitoral.

A atividade foi interrompida por determinação da Justiça Eleitoral. De acordo com a PMDF, a juíza eleitoral deu voz de prisão ao homem. Ele foi encaminhado ao Fórum de Ceilândia, onde o caso seria apresentado para as providências cabíveis, com participação da Polícia Federal.

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O chamado bandeiraço é uma ação de campanha em que apoiadores se concentram em determinado local para exibir bandeiras e outros materiais de propaganda de uma candidatura, geralmente com o objetivo de chamar a atenção dos eleitores. A prática, no entanto, não é permitida no dia da votação.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia da eleição é permitida a manifestação individual e silenciosa da preferência por candidato, partido ou federação, por meio de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. Já manifestações coletivas ou ruidosas, aglomerações com propaganda e a abordagem ou aliciamento de eleitores são proibidos.

A propaganda eleitoral nas ruas terminou às 22h de sábado (3/10), véspera do primeiro turno. Desde então, estão proibidas atividades como distribuição de material de campanha, carreatas, passeatas e uso de alto-falantes para divulgação de candidaturas.