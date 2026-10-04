Bia Kicis diz que, se eleita, vai trabalhar para "pacificar o Brasil"

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Bia Kicis (PL) afirmou neste domingo (4/10) que o principal objetivo, caso seja eleita, será trabalhar pela pacificação do país. A declaração foi Colégio Mackenzie, no Lago Sul, onde Michelle Bolsonaro, também candidata ao Senado pelo PL, votou. A candidata à reeleição Celina Leão (PP) acompanhou as aliadas.

“Meu sonho é pacificar o Brasil”, afirmou Bia. Segundo ela, para alcançar esse objetivo seria necessário distribuir novamente a justiça para o país. “Para isso o Supremo Tribunal Federal precisa atuar dentro do desenho constitucional e não atropelando os outros poderes, perseguindo pessoas e fazendo atividade política partidária”, declarou.

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Confiança

Questionada sobre a disputa pelo Senado, a candidata disse estar confiante no resultado. “Estou com muita fé em Deus. Essa campanha casada, a Bia, Michelle, Michelle, Bia, está linda. A gente vê a população toda, as crianças cantando o nosso jingle. Está uma campanha vencedora”, disse.

Bia ainda brincou sobre a necessidade de superar a adversária na disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal. “Eu brinco que falaram que eu vou ter muitos votos. Eu falei: sim, eu só preciso ter mais de muitos votos do que a Leila. Mas eu acho que essa campanha é uma campanha vencedora. Eu creio que sim”, afirmou.

Discussão

Durante a agenda de votação de Bia no Colégio INDI, no Lago Norte, Michelle se envolveu em um bate-boca com uma eleitora da oposição.

Bia, Michelle e Celina chegaram juntas ao colégio por volta das 11h10. Enquanto a Kices entrava na sessão eleitoral, uma eleitora da oposição passou a confrontar as candidatas. Durante o bate-boca, a mulher chamou as políticas de “ladra” e “corrupta”. Ao final, dirigiu-se a Michelle e afirmou: “o inferno te espera”.

Michelle respondeu à eleitora: “Te amo em Cristo Jesus”. Após o episódio, Michelle disse haver uma contradição entre o discurso de atitudes da oposição. “Eles pregam amor, mas é só o ódio. Eu disse que amo ela em Cristo Jesus e ela disse que me ama no inferno”, afirmou Michelle.

Após a discussão, Bia, Michelle e Celina deixaram o local por volta das 11h20.