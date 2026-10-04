Marcela Sá, esposa de Grass, vota no La Salle e diz que esta é a primeira eleição de João

Esposa de Leandro Grass chegou ao colégio acompanhada do candidato e revelou que o filho, ainda na barriga, participa da primeira eleição - (crédito: Giovana Kunz/CB/DA Press)

Leandro Grass (PT) voltou ao Colégio La Salle, na 906 Sul, na tarde deste domingo (4/10), desta vez para acompanhar a esposa, Marcela Sá, durante a votação. Ela aguardava a chegada do sobrinho para entrar na seção eleitoral e, antes de votar, saiu da missa no Santuário Santo Antônio emocionada.

Ao chegar ao colégio, Marcela votou e deixou a seção sorrindo. Na saída, abraçou Grass e os dois posaram para uma foto mostrando os comprovantes de votação. Durante o registro, Marcela lembrou que aquela também era a primeira eleição do filho do casal, João, que ainda está na barriga dela.

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Grass e Marcela anunciaram em 10 de setembro que esperam o primeiro filho. O casal revelou que o bebê será um menino e se chamará João.

Grass votou na Escola Classe 6 do Guará II, onde levou cerca de 30 segundos para registrar o voto. Depois, acompanhou a candidata a vice-governadora, Dora Gomes, durante a votação no CEF 6 do Lago Sul. Em seguida, passou pelo Colégio La Salle para acompanhar a sogra, Moema Sá, que inicialmente havia se dirigido ao Centro de Ensino Elefante Branco por engano.

O local também tem um significado pessoal para Grass. Ele estudou no La Salle dos 3 aos 17 anos e, posteriormente, trabalhou na instituição como pastoralista e professor. Durante a espera pela votação da sogra, conversou com eleitores na escola.

Após a passagem pelo colégio, Grass e Marcela seguiram para a missa das 12h no Santuário Santo Antônio. Em seguida, o casal retornou ao colégio para o sobrinho acompanhar a votação da tia.