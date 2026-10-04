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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro chega a Brasília para acompanhar apuração

Presidenciável do PL votou pela manhã no Rio de Janeiro e acompanhará a totalização dos votos na capital federal

Após a divulgação do resultado, Flávio fará um pronunciamento - (crédito: AFP)
Após a divulgação do resultado, Flávio fará um pronunciamento - (crédito: AFP)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Brasília por volta das 12h40 deste domingo (4/10), após votar pela manhã no Rio de Janeiro. O presidenciável veio à capital federal para acompanhar a apuração dos votos do primeiro turno das eleições.

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Flávio votou às 8h18, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro. Na saída da seção eleitoral, afirmou estar “mais do que preparado” para presidir o país e pediu que os eleitores compareçam às urnas. O candidato também criticou o governo Lula e fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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A apuração dos votos começa após o encerramento da votação, às 17h. Após a divulgação do resultado, Flávio fará um pronunciamento. O local escolhido pela campanha para acompanhar a apuração ainda será divulgado.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 04/10/2026 13:48
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