Flávio Bolsonaro chega a Brasília para acompanhar apuração

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Brasília por volta das 12h40 deste domingo (4/10), após votar pela manhã no Rio de Janeiro. O presidenciável veio à capital federal para acompanhar a apuração dos votos do primeiro turno das eleições.
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Flávio votou às 8h18, na Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro. Na saída da seção eleitoral, afirmou estar “mais do que preparado” para presidir o país e pediu que os eleitores compareçam às urnas. O candidato também criticou o governo Lula e fez críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF).
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A apuração dos votos começa após o encerramento da votação, às 17h. Após a divulgação do resultado, Flávio fará um pronunciamento. O local escolhido pela campanha para acompanhar a apuração ainda será divulgado.
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