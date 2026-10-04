Jovens de Brazlândia estreiam nas urnas e celebram primeiro voto

Centenas de eleitores do Incra 8, em Brazlândia, compareceram à Escola Classe 01, neste domingo (4/10), para exercer o direito ao voto. Entre os que foram às urnas, estavam jovens que participaram pela primeira vez de uma eleição. Para eles, a estreia veio acompanhada de pesquisa, expectativa e da sensação de fazer parte das decisões do país.

As irmãs Ana Júlia Cardoso, 20 anos, estudante de Arquitetura e Urbanismo, e Maria Eduarda Cardoso, 21, estudante de Publicidade e Propaganda, foram juntas ao local de votação. Para Ana Júlia, o momento teve um significado especial depois de uma tentativa frustrada de votar aos 16 anos, quando teve problemas com o título de eleitor.

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"Foi a minha primeira vez. Na outra, meu título deu problema e tudo mais, mas nesta estava superempolgada. Meu sorriso estava de orelha a orelha", contou.

A estudante chegou à escola animada e também nervosa com a experiência. "É muito bom saber que a gente é capaz de fazer a diferença, né?", afirmou.

Depois de finalmente conseguir votar, Ana Júlia ainda saiu da cabine encantada com um dos detalhes da experiência. "Meu Deus, o barulhinho é muito legal", brincou.

Para Maria Eduarda, o primeiro voto representa uma responsabilidade que ultrapassa a escolha individual. Ela diz que foi às urnas pensando, também, nas consequências das decisões para outras pessoas.

"Eu acho que a sensação não é você votando só por você. É meio que você saber que está votando por toda a sociedade, em pessoas que você acredita, na causa de educação, saúde, memória, cultura, de tudo", afirmou.

A estudante também destacou a importância de pensar no coletivo na hora de escolher os candidatos. "É acreditar que você não está fazendo bem só para você ou sua família, mas sim para um Brasil melhor", disse.

Também estreando nas urnas, Heloisa Santana e Ana Luisa Gomes, ambas de 18 anos, chegaram juntas à Escola Classe 01. Moradoras do Incra 8, as amigas contam que se prepararam antes da votação e pesquisaram as opções disponíveis.

"A gente deu uma boa pesquisada na hora de escolher os candidatos, estudamos juntas sobre as possibilidades", contou Heloisa.

Para Ana Luisa, o primeiro voto veio junto com a chegada da obrigatoriedade eleitoral, aos 18 anos. "Vim por ser um dos meus deveres como cidadã", afirmou.

A estreia das quatro jovens nas urnas ocorreu em meio ao movimento de eleitores que passaram pela escola ao longo deste domingo. Entre títulos, filas e urnas eletrônicas, a nova geração começou a participar diretamente das escolhas que vão definir os próximos anos do país.