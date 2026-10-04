Chico Vigilante (PT) marca presença no Colégio Eleitoral do Gama

O candidato à distrital visitou o Centro de Ensino Médio para cumprimentar os apoiadores do PT - (crédito: Luiz Francisco/CB/DA Press)

Chico Vigilante (PT), candidato à reeleição de deputado distrital, marcou presença no Centro de Ensino Médio (CEM) 01 do Gama. "Eu vim pra ver como está o movimento porque o Gama sempre foi um bom colégio eleitoral para o PT", declarou.

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O candidato à distrital destacou que está "convicto" de que Leandro Grass (PT) irá ao segundo turno para o Governo do DF e de que o Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reelegerá presidente da Rpública no primeiro turno.

"Meus eleitores me falaram que eu serei o candidato mais votado do DF. Por mim, eu não quero ser o mais votado, apenas o que vai ser eleito", conta Chico Vigilante.

O candidato também falou sobre propostas para o Gama. "Eu quero continuar investindo nas escola de cá, porque é um investimento que está dando certo", declara.