Chico Vigilante (PT) marca presença no Colégio Eleitoral do Gama

Chico Vigilante (PT), candidato à reeleição de deputado distrital, marcou presença no Centro de Ensino Médio (CEM) 01 do Gama. "Eu vim pra ver como está o movimento porque o Gama sempre foi um bom colégio eleitoral para o PT", declarou.
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O candidato à distrital destacou que está "convicto" de que Leandro Grass (PT) irá ao segundo turno para o Governo do DF e de que o Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reelegerá presidente da Rpública no primeiro turno.
"Meus eleitores me falaram que eu serei o candidato mais votado do DF. Por mim, eu não quero ser o mais votado, apenas o que vai ser eleito", conta Chico Vigilante.
O candidato também falou sobre propostas para o Gama. "Eu quero continuar investindo nas escola de cá, porque é um investimento que está dando certo", declara.