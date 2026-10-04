Policial aposentado tenta votar armado no DF e é detido

O número de ocorrências registradas durante as eleições de 2026 no Distrito Federal subiu para 28. Entre elas, um policial civil aposentado foi detido por tentar votar portando uma arma de fogo. As informações foram passadas pelo secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, em coletiva na tarde deste domingo (4/10).

Das 28 ocorrências, seis foram registradas como Termo Circunstanciado, isto é, ocorrências de menor potencial ofensivo. O chefe da pasta da Segurança informou, ainda, que um eleitor com mandado de prisão em aberto por um crime inafiançável também foi preso neste domingo.

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“São situações esporádicas, mas, naturalmente, quem vai fazer essa avaliação é a polícia judiciária da União, a Polícia Federal”, disse o secretário.