Obituário: 14 funerais neste domingo (4/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo 4/10):
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Campo da Esperança
- José Antônio da Rocha, 62 anos
- Laura Vieira de Souza, 75 anos
- Maria Lopes dos Anjos, 108 anos
- Raimunda Maria da Conceição, 88 anos
- Ubaldina Gomes de São José, 80 anos
Taguatinga
- Gladstone de Castro de Moraes, 55 anos
- José Armando de Aguiar, 69 anos
- Laodiceia de Barros Diniz, 67 anos
- Maria Conceição da Silveira de Jesus, 86 anos
- Maria Helena Pereira da Silva, 83 anos
Gama
- Carlos Eduardo Vieira de Souza, 35 anos
- Trajano Pires de Brito, 82 anos
Planaltina
- Anézia Pereira dos Santos, 62 anos
Jardim Metropolitano
- Jorge Luiz Fontenele Soares, 59 anos
Fique por dentro das notícias que importam para você!
postado em 04/10/2026 16:55