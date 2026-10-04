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Obituário: 14 funerais neste domingo (4/10); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 4 de outubro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo 4/10):

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Campo da Esperança

  • José Antônio da Rocha, 62 anos
  • Laura Vieira de Souza, 75 anos
  • Maria Lopes dos Anjos, 108 anos
  • Raimunda Maria da Conceição, 88 anos
  • Ubaldina Gomes de São José, 80 anos

Taguatinga

  • Gladstone de Castro de Moraes, 55 anos
  • José Armando de Aguiar, 69 anos
  • Laodiceia de Barros Diniz, 67 anos
  • Maria Conceição da Silveira de Jesus, 86 anos
  • Maria Helena Pereira da Silva, 83 anos

Gama

  • Carlos Eduardo Vieira de Souza, 35 anos
  • Trajano Pires de Brito, 82 anos

Planaltina

  • Anézia Pereira dos Santos, 62 anos

Jardim Metropolitano

  • Jorge Luiz Fontenele Soares, 59 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/10/2026 16:55
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