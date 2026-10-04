Obituário: 14 funerais neste domingo (4/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste domingo 4/10):

Campo da Esperança



José Antônio da Rocha, 62 anos



Laura Vieira de Souza, 75 anos



Maria Lopes dos Anjos, 108 anos



Raimunda Maria da Conceição, 88 anos



Ubaldina Gomes de São José, 80 anos

Taguatinga

Gladstone de Castro de Moraes, 55 anos



José Armando de Aguiar, 69 anos



Laodiceia de Barros Diniz, 67 anos



Maria Conceição da Silveira de Jesus, 86 anos



Maria Helena Pereira da Silva, 83 anos

Gama



Carlos Eduardo Vieira de Souza, 35 anos



Trajano Pires de Brito, 82 anos

Planaltina

Anézia Pereira dos Santos, 62 anos

Jardim Metropolitano

Jorge Luiz Fontenele Soares, 59 anos

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