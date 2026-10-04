Mais de 14 mil eleitores de outros estados votam em trânsito no DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal possui 14.197 eleitores de outros estados que, por algum motivo, solicitaram votar em trânsito no primeiro turno das eleições de 2026, neste domingo (4/10). Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).

Os eleitores em trânsito de outros estados brasileiros votam em seções espalhadas pelo DF, mas, por regra, só podem escolher o presidente da República. Entre as cidades de origem com maior número de votantes, está Rio de Janeiro, com 916 eleitores. Em seguida, aparecem São Paulo, com 603, Salvador, com 416 votantes em Brasília e Fortaleza, que totaliza 285 pessoas com voto em trânsito na capital.

Ao todo, o DF tem 2,25 milhões de eleitores aptos. Segundo o TRE-DF, o movimento nas seções neste ano se concentrou mais no período da tarde, ao contrário das eleições anteriores, quando o maior acúmulo de eleitores ocorria pela manhã.

A apuração de votos realizados em trânsito acontece junto com os outros votos gerais, sem distinção, assim que as urnas fecharem, às 17h. Para votar em trânsito, o cidadão precisava se habilitar entre 20 de julho e 20 de agosto. Os que não se cadastraram e estão fora do seu domicílio eleitoral precisam justificar a ausência.

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A justificativa pode ser feita no dia da votação, pelo aplicativo e-Título ou em uma mesa receptora, ou em até 60 dias após cada turno.