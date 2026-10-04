Catorze urnas foram substituídas no DF durante domingo de votação

Catorze urnas foram substituídas no DF durante primeiro domingo de votação - (crédito: Ed Alves/CB)

MariEm coletiva de imprensa no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, foi informado que quatorze urnas precisaram ser substituídas em seções espalhadas pela capital. No momento de teste, no sábado (3/10), cinco já haviam sido trocadas. O Distrito Federal conta com 546 urnas de contingência para situações como essas.

“Geralmente, a gente espera a troca de 1% das urnas. Então seria uma média de 70 urnas que a gente iria trocar, trocamos apenas 19. Com relação aos colégios que estavam com problema de eletricidade, todos já foram resolvidos. A eleição está correndo normalmente, sem nenhum empecilho”, relata Andrey.

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Sobre a votação no exterior, o secretário da tecnologia da informação do TRE, Andrey Barbosa, informa que 711 boletins de urna já foram recebidos e que a coleta de votos já foi iniciada. A votação deve ser finalizada até as 21h. Os locais restantes são Los Angeles, São Francisco e Vancouver. No exterior, 12 urnas foram trocadas.