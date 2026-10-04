No DF, houve 42 ocorrências policiais no domingo (4/10) de eleição

No Distrito Federal, durante o domingo de eleições (4/10), foram registradas, ao todo, 42 ocorrências policiais. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, em entrevista coletiva às 20h30, após o fechamento da apuração das urnas em todo o DF.

Leia mais: Gabriel Magno (PT) é eleito para segundo mandato como deputado distrital

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o chefe da Pasta, das 42 ocorrências, quatro ainda estão em avaliação. Ao todo, 12 ocorrências foram enviadas à Polícia Federal (PF); 11 viraram Termo Circunstanciado (TCO), isto é, ocorrência de menor potencial ofensivo; uma está sendo avaliada e também deve virar TCO; 16 foram registradas na Polícia Civil (PCDF). Além disso, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) fez 22 atendimentos e o Detran registrou cinco ocorrências.

Leia também: Bancada do DF renova metade das vagas e não elege mulheres para a Câmara

"Na realidade, em uma cidade de três milhões de habitantes, as ocorrências foram diminutas nas áreas que sofreram esse impacto. Tivemos maior efetivo já utilizado, cerca de 5 mil policiais militares, fora policiais civis, do Corpo de Bombeiros, toda a equipe do Detran, toda a equipe da Secretaria de Segurança Pública. Nenhum incidente grave", afirmou Patury.

Segundo o secretário, a Esplanada dos Ministérios está sob avaliação. "Temos vários eventos, várias festas, comemorações, que estamos avaliando ainda ao longo da noite para poder verificar qual o melhor horário de reabrir a Esplanada, mas sem nenhum impacto. Amanhã pela manhã, ela estará aberta", informou.

Leia também: Estefane Sampaio, candidata de Nikolas e Damares, é eleita deputada distrital

As câmeras do DF 360 foram utilizadas para monitorar crimes eleitorais. "Vamos avaliar cada uma das situações, principalmente a disseminação de santinhos. Vamos analisar cada um dos elementos para poder passar para a Justiça Eleitoral. A integração entre os órgãos funcionou bem, com, pelo menos, 22 instituições, todas elas altamente integradas, funcionamos como polícia do TRE e essa integração com o TRE e as demais forças de segurança, seja no Distrito Federal, seja do governo federal, fez com que tivéssemos uma eleição pacífica e que até o momento, com nenhum incidente relevante", afirmou Alexandre Patury.