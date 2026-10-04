Estefane Sampaio, candidata de Nikolas e Damares, é eleita deputada distrital

Frame do vídeo com o deputado federal Nikolas Ferreira, afixado no perfil de Estefane Sampaio no Instagram - (crédito: Reprodução/Instagram )

Quinta distrital mais votada neste ano com 45.558 votos, Estefane Sampaio (Republicanos) é um dos novos nomes na Câmara Legislativa no Distrito Federal no ano que vem. Aos 25 anos, é uma das novas lideranças da ala jovem e conservadora do Republicanos no Distrito Federal. Natural de Fortaleza e bacharel em direito, ganhou projeção principalmente por meio das redes sociais, com atuação voltada à comunicação política, formação cívica e mobilização de jovens de direita.

"Esta minha candidata aqui no DF é simplesmente incrível! Ela também é a escolha do Nikolas (Ferreira, deputado federal). É a nova geração de políticos contra a corrupção e contra a esquerda. A Estefane não falta coragem, coerência e inteligência", escreveu a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), em postagem no Facebook.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A aproximação com a estrutura partidária se fortaleceu em julho de 2026, quando Estefane assumiu a Coordenação Nacional do projeto Garotas Republicanas, ligado ao movimento Mulheres Republicanas. A iniciativa busca capacitar e mobilizar adolescentes e jovens de 12 a 17 anos para a participação cívico-política. A atuação no projeto ampliou sua presença dentro do partido e antecedeu sua estreia nas urnas.

Um dos pontos de destaque da campanha foi o volume de recursos mobilizados. O patrimônio declarado à Justiça Eleitoral soma R$ 340 mil, correspondente a um terreno no Condomínio Solar da Serra I, no Distrito Federal. Já a campanha arrecadou R$ 1,1 milhão, segundo a prestação dee contas parciais, valor muito acima da mediana de aproximadamente R$ 30 mil registrada entre os candidatos a deputado distrital. O limite de gastos para o cargo era de R$ 1,27 milhão. Entre os principais doadores individuais aparecem Luiz de Souza Gouvêa, com R$ 90 mil; Cristiane Britto, ex-ministra da Mulher, com R$ 65 mil; Renato Lima Paiva Figueiredo, empresário e segundo suplente ao Senado pelo PL, com R$ 50 mil;