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Eleições 2026

Gabriel Magno (PT) é eleito para segundo mandato como deputado distrital

Deputado celebra resultado de deputados de esquerda na CLDF e segundo turno entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT)

Gabriel Magno (PT) é reeleito para a CLDF com 42.331 votos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Gabriel Magno (PT) é reeleito para a CLDF com 42.331 votos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Gabriel Magno (PT), candidato a deputado distrital, foi reeleito para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) com 42.331 votos. O deputado agora vai para o segundo mandato, após assumir o cargo pela primeira vez em 2022.

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Ao Correio, Gabriel Magno celebra o resultado na CLDF e o segundo turno entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) para o Governo do Distrito Federal. “Vimos que, na Câmara Legislativa, a maioria da população rejeitou aqueles que participaram do esquema do Banco Master e acho que o segundo turno é a necessidade disso”, diz.

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O deputado cobra a conclusão do caso do Banco Master. “A Celina tem que responder onde está o dinheiro que foi roubado dessa cidade. A população quer saber e por isso colocou um segundo turno e colocou os parlamentares de esquerda como os mais votados da história dessa cidade”, afirma, lembrando o resultado de Max Maciel (Psol), que acumulou 92.234 votos e se tornou o candidato a deputado distrital com melhor desempenho em eleições.

Gabriel Magno considera a votação “um recado”. “Tem muita luta para fazer e essa cidade tem jeito, tem muita esperança que vamos reconstruir Brasília”, concluiu.


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Por Júlia Costa
postado em 04/10/2026 22:02
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