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Eleições 2026

Paula Belmonte agradece apoio de família e eleitores após apuração dos votos

Paula reuniu-se com apoiadores e a família no comitê da campanha. Ela agradeceu a Deus pela jornada e afirmou que continuará firma na política

Logo após o resultado das eleições, a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) comemorou a boa votação para o GDF - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)
Logo após o resultado das eleições, a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) comemorou a boa votação para o GDF - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Após a apuração de todas as urnas do Distrito Federal, a candidata Paula Belmonte (PSDB) atingiu 8,51% dos votos, o que representa pouco mais de 140 mil votos. Ela acompanhou o resultado em casa, com a família, e depois foi para o comitê de sua campanha, na Asa Norte. 

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Sobre o resultado da campanha, Paula reforçou que seu compromisso é com o “povo”. “Percorremos todas as cidades e vimos um povo sofrido”, disse. A candidata também comentou que sua jornada foi repleta de desafios. “Nossos valores e princípios foram até o fim. Não nos vendemos”, disse. 

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Sobre um possível acordo para Celina ou Grass, que disputam o segundo turno, Paula disse que “Brasília precisa ser cuidada”. “Falavam que iam ganhar no primeiro turno, mas a eleição mostrou que Brasília está acordando e vendo o que acontece na cidade”, disse. 

Ainda sobre o assunto, Paula disse que, durante a campanha, recebeu ofertas (sem citar nome) para que desistisse da candidatura. “Propostas já vieram há muito tempo para que eu me tornasse vice, para que eu pegasse uma secretaria. Eu continuei firme”, disse. Paula agradeceu a jornada em uma roda de oração com a família e apoiadores. 

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 04/10/2026 22:24
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