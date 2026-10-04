Ricardo Cappelli declara apoio a Leandro Grass no segundo turno

Capelli promete facilitar crédito subsidiado a comerciantes: "vamos explodir a burocracia", diz - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Em uma publicação feita em uma rede social, o candidato ao GDF, Ricardo Cappelli (PSB), declarou apoio a Leandro Grass (PT), que irá disputar o segundo turno das eleições em 25 de outubro, contra Celina Leão (PP), candidata à reeleição.

Cappelli declara apoio a Leandro Grass no 2° turno (foto: Reprodução: Redes sociais)

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No texto, ele comentou sobre o resultado da campanha: “Lutamos o bom combate”. Cappelli também agradeceu o apoio recebido durante os 40 dias do período eleitoral. “Agradeço aos que nos receberam sempre com carinho e palavras de apoio ao longo dessa jornada extraordinária. Compartilhamos sonhos, sorrisos e abraços. Muito obrigado!”, acrescentou.

Ao declarar apoio a Leandro Grass, Cappelli declarou: “Celina e Ibaneis de novo, não. No 2° turno, votarei em Leandro Grass”.