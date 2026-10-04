Celina Leão e Leandro Grass se enfrentam no segundo turno no DF

No primeiro turno, realizado neste domingo (4/10), nenhum dos dois candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, percentual necessário para encerrar a disputa no primeiro turno - (crédito: Minervino Júnior/CB e Júnior Rosa/Divulgação)

A governadora Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) disputarão o governo do Distrito Federal no segundo turno, marcado para 25 de outubro. No primeiro turno, realizado neste domingo (4/10), nenhum dos dois candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, percentual necessário para encerrar a disputa no primeiro turno. Celina recebeu 49,93% dos votos válidos, e Grass, 34,47%, com 100% das urnas apuradas.

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Histórico de campanha

Durante a caminhada eleitoral do primeiro turno, Celina apostou em uma estratégia baseada na continuidade da gestão, destacando entregas de infraestrutura, obras viárias e a força da coligação de centro-direita no DF e no Entorno. Do outro lado, a campanha de Grass pautou-se em duras críticas às filas do SUS e à mobilidade urbana, mobilizando a militância do campo progressista com apoio direto de lideranças nacionais e do governo federal.

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Atual governadora, Celina assumiu o comando do Distrito Federal em março deste ano, após a saída de Ibaneis Rocha. Ela havia sido eleita vice-governadora em 2022. Natural de Goiânia (GO), iniciou a carreira política em 2010, como deputada distrital, e foi reeleita em 2014. Em 2015, presidiu a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em 2018, Celina foi eleita deputada federal. Na Câmara, atuou como coordenadora da Secretaria da Mulher e vice-líder do PP. Em 2026, passou a disputar a permanência no governo do Distrito Federal pelo partido.

Grass, 41 anos, nasceu em Brasília e é professor, sociólogo e servidor público. Formado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (UnB), tem mestrado em Desenvolvimento Sustentável. Foi eleito deputado distrital em 2018. Em 2022, disputou o governo do DF pela primeira vez e terminou o primeiro turno em segundo lugar, com 26,26% dos votos válidos, ou 434.587 votos. Entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2026, Grass presidiu o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Neste ano, filiou-se ao PT e passou a liderar a candidatura do partido ao governo do Distrito Federal.



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Nas propostas de governo, Celina defende a ampliação da Tarifa Zero para a população de baixa renda, a expansão da Linha 1 do Metrô e início da Linha 2 rumo ao Gama, a entrega de novas UPAs, o programa DF 360 com inteligência artificial e a ampliação de escolas cívico-militares. Natural de Goiânia (GO), Celina Leão tem 49 anos, é graduada em administração de empresas, casada e mãe de dois filhos.

Em seu plano de governo, Leandro Grass prioriza o plano "Saúde Sem Espera" para garantir consultas em até 30 dias, a implantação progressiva da tarifa zero, o bilhete único com o Entorno, a construção de 100 creches e posiciona-se de forma contrária à privatização do BRB. O tem 41 anos, é sociólogo, professor da educação básica e superior, e mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília (UnB).

A definição do segundo turno abre uma nova etapa da eleição. Celina e Grass terão três semanas de campanha até a votação de 25 de outubro, quando os eleitores do Distrito Federal voltarão às urnas para escolher o próximo governador.

