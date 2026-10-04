Celina celebra ida ao 2º turno no DF e projeta disputa polarizada contra o PT

A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), falou em gratidão e vitória ao avaliar o resultado do primeiro turno das eleições, no qual alcançou 49,93% dos votos válidos. Faltando apenas 0,7% para liquidar a disputa na primeira etapa, a candidata comemorou o desempenho nas urnas, que superou as estimativas das pesquisas da última semana.

"Quero agradecer a cada pessoa que confiou no nosso projeto. A gente fez uma campanha limpa, eu sempre falei isso para vocês, e nós vamos ter mais 21 dias de campanha com muita alegria", celebrou.

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Além da expressiva votação para o Palácio do Buriti, Celina destacou a força política de sua coligação com a eleição das duas senadoras de sua chapa. A candidata ressaltou o desempenho do seu partido, que conquistou quatro vagas de deputado distrital, além de eleger parlamentares federais.

Para a governadora, a vontade do eleitorado foi soberana e consolidou uma vitória expressiva, superando as dificuldades e ataques sofridos desde o início da caminhada eleitoral.

Rumo à segunda etapa da disputa, Celina afirmou que buscará o apoio de candidatos não eleitos e dos eleitores nas ruas com humildade. Ao analisar o cenário eleitoral no DF, a candidata enfatizou que a eleição será marcada pela polarização entre direita e esquerda.

A estratégia para os próximos 21 dias incluirá relembrar o histórico do governo do PT no DF, contrapondo esse legado com as entregas e com a experiência da sua atual gestão. "Vai ficar uma eleição polarizada, como está a eleição do Brasil, e isso demonstra que a polarização que todo mundo apostou que não fosse acontecer aconteceu, e aqui no Distrito Federal não será diferente", pontuou a candidata.

A governadora confirmou, ainda, presença nos debates do segundo turno e avaliou que o confronto direto facilitará a comparação de propostas. Segundo Celina, a nova dinâmica será mais produtiva do que a vivenciada na primeira fase, quando enfrentou um cenário desfavorável de "cinco contra um" nos confrontos televisivos.

Ao fazer um balanço do trabalho realizado, ela declarou ter dedicado todo o seu empenho na caminhada e garantiu que continuará conciliando a agenda de campanha com os compromissos administrativos do governo.

"Eu fiz o meu melhor, eu dei meu coração nessa campanha, mas Deus sabe de todas as coisas e a resposta sempre vem Dele, então está tudo certo", destacou a governadora.

Rechaçando qualquer antecipação de vitória, Celina garantiu foco total no trabalho para os próximos dias e concluiu reafirmando a receptividade do resultado com humildade, alegria e otimismo para o resultado final nas urnas.