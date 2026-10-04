Ex-governador do DF, Agnelo Queiroz (PT) é eleito deputado federal

Luiz Francisco*
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O ex-governador Agnelo Queiroz (PT) foi eleito deputado federal com 43.542 votos nas eleições deste domingo (4/10). Em comemoração no comitê político de Leandro Grass (PT), ele afirmou que quer ajudar Brasília e ressaltou que crises no DF não podem continuar. “A situação está muito grave”, lamentou.
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“Precisamos de gente experiente no Congresso, que ajude a resgatar Brasília, tirar a cidade da crise que estamos vivendo hoje, tanto a do Master e do BRB, quanto na saúde e na educação. Isso não pode continuar”, declarou o deputado, que governou o DF entre 1ª de janeiro de 2011 e 1ª de janeiro de 2015.
“Vou utilizar do meu mandato e da minha experiência para ajudar minha querida cidade. Devo tudo a ela”, destacou Agnelo.
Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais