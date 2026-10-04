Keka Bagno (PSOL) é eleita deputada distrital pela primeira vez

Keka Bagno se torna a primeira mulher negra de esquerda a ocupar a câmara legislativa - (crédito: Brunna Ramos/CB/D.A Press)

Keka Bagno (PSOL) foi eleita deputada distrital pela primeira vez nas eleições deste domingo (4/10). A candidata ficou entre os oito mais votados, com 40.569 eleitores. Em comitê político de Leandro Grass (PT), postulante ao GDF, ela ressaltou o fato de ter sido a “única mulher do campo de esquerda a ser eleita”.

“Isso traz inúmeros desafios para nós. Mas a nossa bancada progressista está lá dentro e torcemos muito para que o Leandro e a Dora Gomes também sejam eleitos neste segundo turno. Amanhã já estaremos na rua, trabalhando para virar votos, principalmente os nulos e os brancos, dos indecisos”, afirmou a deputada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Keka também destacou as vitórias dos colegas de partido, Fábio Felix e Max Maciel. “Nosso desafio é reencantar as pessoas com a política e mostrar como exemplo os dois mandatos do Fábio e a reeleição de Max, que tiveram resultados muito expressivos. A gente tem mostrado que dá para fazer política séria, defendendo o direito da população”, concluiu.



