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ELEIÇÕES 2026

Keka Bagno (PSOL) é eleita deputada distrital pela primeira vez

Eleita deputada distrital pela primeira vez, a candidata do PSOL celebrou o resultado no comitê político de Leandro Grass (PT) na noite deste domingo (4/10)

Keka Bagno se torna a primeira mulher negra de esquerda a ocupar a câmara legislativa - (crédito: Brunna Ramos/CB/D.A Press)
Keka Bagno se torna a primeira mulher negra de esquerda a ocupar a câmara legislativa - (crédito: Brunna Ramos/CB/D.A Press)

Keka Bagno (PSOL) foi eleita deputada distrital pela primeira vez nas eleições deste domingo (4/10). A candidata ficou entre os oito mais votados, com 40.569 eleitores. Em comitê político de Leandro Grass (PT), postulante ao GDF, ela ressaltou o fato de ter sido a “única mulher do campo de esquerda a ser eleita”.

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“Isso traz inúmeros desafios para nós. Mas a nossa bancada progressista está lá dentro e torcemos muito para que o Leandro e a Dora Gomes também sejam eleitos neste segundo turno. Amanhã já estaremos na rua, trabalhando para virar votos, principalmente os nulos e os brancos, dos indecisos”, afirmou a deputada.

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Keka também destacou as vitórias dos colegas de partido, Fábio Felix e Max Maciel. “Nosso desafio é reencantar as pessoas com a política e mostrar como exemplo os dois mandatos do Fábio e a reeleição de Max, que tiveram resultados muito expressivos. A gente tem mostrado que dá para fazer política séria, defendendo o direito da população”, concluiu.


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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Ana Carolina Alves, Isabela Berrogain e Luiz Francisco
postado em 04/10/2026 22:23 / atualizado em 04/10/2026 22:37
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