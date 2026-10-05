Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na EPTG nesta segunda

Os socorristas realizaram os procedimentos de atendimento ao trauma, com avaliação da vítima, imobilização do membro lesionado e monitoramento dos sinais vitais - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista ficou ferido após colidir com um caminhão-caçamba na manhã desta segunda-feira (5/10), na EPTG, no sentido Taguatinga. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 7h16 e encaminhou duas viaturas para atender à ocorrência.

No local, os bombeiros encontraram o homem caído ao solo ao lado da motocicleta, de cor preta. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava suspeita de fratura na perna direita.

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Os socorristas realizaram os procedimentos de atendimento ao trauma, com avaliação da vítima, imobilização do membro lesionado e monitoramento dos sinais vitais. Em seguida, o motociclista foi transportado para um hospital.

O condutor do caminhão-caçamba, de cor branca, não ficou ferido. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender à ocorrência e ficou responsável pelo tráfego no local.

Por segurança, duas faixas da EPTG precisaram ser interditadas durante o atendimento. O CBMDF informou que não há, até o momento, informações sobre a dinâmica da colisão.