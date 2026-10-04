Mais de 5 mil policiais militares atuaram na segurança das eleições no DF

Esquema de segurança foi montado em todo o DF - (crédito: AFP)

Cerca de 5 mil policiais militares foram mobilizados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para atuar na segurança das eleições deste domingo (4/10), no Distrito Federal. O efetivo foi distribuído pelos locais de votação para prevenir ocorrências e atender eventuais chamados.

Segundo a corporação, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu 42 acionamentos relacionados às eleições ao longo do dia. Dez deles foram confirmados como ocorrências eleitorais.

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Além das demandas relacionadas ao pleito, o COPOM registrou aproximadamente 2 mil acionamentos de outras naturezas durante o período de votação.

O policiamento incluiu patrulhamento ostensivo nas proximidades dos locais de votação, com reforço nas regiões de maior concentração de eleitores. A PMDF também empregou drones para monitorar áreas de votação e identificar situações que pudessem exigir intervenção das equipes.

A operação foi mantida durante todo o período de votação e continuou após o fechamento das urnas, durante as etapas finais do processo eleitoral.

Segundo a PMDF, a operação teve como objetivo garantir a segurança dos eleitores e preservar a ordem pública durante o exercício do voto.

