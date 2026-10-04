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Eleições 2026

Mais de 5 mil policiais militares atuaram na segurança das eleições no DF

Corporação registrou 42 acionamentos por ocorrências eleitorais e confirmou 10 casos; drones foram usados para monitorar locais de votação

Esquema de segurança foi montado em todo o DF - (crédito: AFP)
Esquema de segurança foi montado em todo o DF - (crédito: AFP)

Cerca de 5 mil policiais militares foram mobilizados pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para atuar na segurança das eleições deste domingo (4/10), no Distrito Federal. O efetivo foi distribuído pelos locais de votação para prevenir ocorrências e atender eventuais chamados.

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Segundo a corporação, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu 42 acionamentos relacionados às eleições ao longo do dia. Dez deles foram confirmados como ocorrências eleitorais.

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Além das demandas relacionadas ao pleito, o COPOM registrou aproximadamente 2 mil acionamentos de outras naturezas durante o período de votação.

O policiamento incluiu patrulhamento ostensivo nas proximidades dos locais de votação, com reforço nas regiões de maior concentração de eleitores. A PMDF também empregou drones para monitorar áreas de votação e identificar situações que pudessem exigir intervenção das equipes.

A operação foi mantida durante todo o período de votação e continuou após o fechamento das urnas, durante as etapas finais do processo eleitoral.

Segundo a PMDF, a operação teve como objetivo garantir a segurança dos eleitores e preservar a ordem pública durante o exercício do voto.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/10/2026 23:34
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