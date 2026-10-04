Eduardo Pedrosa celebra 3° mandato na CLDF: "Cuidar de quem mais precisa"

Candidato à reeleição na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Eduardo Pedrosa (União) foi eleito para o terceiro mandato como deputado distrital. Pedrosa foi o segundo candidato mais votado, com 50.833 votos, atrás apenas de Max Maciel (Psol), que acumulou 92.234 votos.

Natural de Brasília, Pedrosa foi eleito pela primeira vez para a CLDF em 2018. "Eu comecei perdendo uma eleição. Aprendi que a gente só chega longe quando não desiste e quando escuta as pessoas”, afirma. Eu volto para a Câmara Legislativa com ainda mais responsabilidade e com o mesmo compromisso de sempre: cuidar de quem mais precisa."

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O candidato afirma que, no novo mandato, continuará trabalhando para a população do Distrito Federal. "A confiança que recebi hoje é um chamado para trabalhar ainda mais. Vou continuar ao lado das pessoas, nas cidades, ouvindo e buscando soluções para quem mais precisa do poder público. É por elas que eu volto para a Câmara Legislativa", concluiu.