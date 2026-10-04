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Eleições 2026

Leandro Grass vai para o Bar do Pardim comemorar 2° turno com apoiadores

A rua da quadra 405 Norte foi fechada para que os eleitores pudessem comemorar o resultado do primeiro turno das eleições

Leandro Grass (PT) celebra ida ao segundo turno com eleitores na Asa Norte - (crédito: Matheus Oliveira/Esp. CB.Press )
Leandro Grass (PT) celebra ida ao segundo turno com eleitores na Asa Norte - (crédito: Matheus Oliveira/Esp. CB.Press )

Leandro Grass (PT) seguiu para o Bar do Pardim, na Asa Norte, para comemorar a disputa no segundo turno pelo Governo do Distrito Federal (GDF). No local, que teve a rua fechada para os brasilienses que decidiram comemorar o resultado do primeiro turno das eleições, Grass foi recebido com festa.

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Tomando uma cerveja e andando pela multidão, Grass aproveitou o espaço, repleto de apoiadores, para celebrar, mais uma vez, a ida para o segundo turno. Mais cedo, o candidato se reuniu, em seu comitê politico, com apoiadores e candidatos eleitos.

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Os apoiadores do petista aproveitaram a presença do candidato para comemorar, junto com ele, o que consideraram uma vitória. "Ele é de luta, é professor, Leandro Grass governador", cantaram os eleitores.


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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Ana Carolina Alves e Luiz Francisco
postado em 04/10/2026 23:27
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