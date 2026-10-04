Leandro Grass vai para o Bar do Pardim comemorar 2° turno com apoiadores

Leandro Grass (PT) seguiu para o Bar do Pardim, na Asa Norte, para comemorar a disputa no segundo turno pelo Governo do Distrito Federal (GDF). No local, que teve a rua fechada para os brasilienses que decidiram comemorar o resultado do primeiro turno das eleições, Grass foi recebido com festa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Tomando uma cerveja e andando pela multidão, Grass aproveitou o espaço, repleto de apoiadores, para celebrar, mais uma vez, a ida para o segundo turno. Mais cedo, o candidato se reuniu, em seu comitê politico, com apoiadores e candidatos eleitos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Os apoiadores do petista aproveitaram a presença do candidato para comemorar, junto com ele, o que consideraram uma vitória. "Ele é de luta, é professor, Leandro Grass governador", cantaram os eleitores.
Ana Carolina AlvesRepórter
Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais