Leandro Grass vai para o Bar do Pardim comemorar 2° turno com apoiadores

Leandro Grass (PT) seguiu para o Bar do Pardim, na Asa Norte, para comemorar a disputa no segundo turno pelo Governo do Distrito Federal (GDF). No local, que teve a rua fechada para os brasilienses que decidiram comemorar o resultado do primeiro turno das eleições, Grass foi recebido com festa.

Tomando uma cerveja e andando pela multidão, Grass aproveitou o espaço, repleto de apoiadores, para celebrar, mais uma vez, a ida para o segundo turno. Mais cedo, o candidato se reuniu, em seu comitê politico, com apoiadores e candidatos eleitos.

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Os apoiadores do petista aproveitaram a presença do candidato para comemorar, junto com ele, o que consideraram uma vitória. "Ele é de luta, é professor, Leandro Grass governador", cantaram os eleitores.





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