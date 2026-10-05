Incêndio atinge residência em Samambaia Norte

Vítimas foram avaliadas e não precisaram ser levadas ao hospital - (crédito: Reprodução/CMDF)

Um incêndio atingiu uma residência na QR 621, em Samambaia Norte, na noite deste domingo (4/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h28 e encaminhou quatro viaturas para atender à ocorrência.

Ao chegarem no local, os militares encontraram o imóvel tomado por chamas e fumaça. As equipes atuaram no combate ao fogo para impedir que as chamas se propagassem para outras residências vizinhas.

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Após combater o incêndio, os bombeiros realizaram a ventilação do imóvel e o rescaldo, procedimento para eliminar possíveis focos remanescentes e reduzir o risco de uma nova ignição.

As vítimas que estavam no local foram atendidas pelas equipes de socorro e avaliadas pelos militares. Segundo o CBMDF, nenhuma delas apresentou ferimentos ou sinais de inalação de fumaça. Por isso, não houve necessidade de encaminhamento para hospitais.

Depois da conclusão dos trabalhos, o imóvel ficou sob os cuidados do proprietário.