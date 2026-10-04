Reeleito para deputado federal, Fraga promete acabar com saidões

O deputado federal Alberto Fraga (PL) foi reeleito neste domingo (4/10) com mais de 115 mil votos e vai exercer o sexto mandato na Câmara dos Deputados. Ele foi o terceiro deputado federal mais votado do Distrito Federal.

No Congresso, Fraga criou, em 2005, a Frente Parlamentar da Segurança Pública e comandou a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, em 2024.

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Autor do primeiro projeto contra o saidão, apresentado em 2015, Fraga atuou pela aprovação da lei que restringiu o benefício em 2024 e defende o fim definitivo das saídas temporárias. No novo mandato, prometeu priorizar a redução da maioridade penal.

"Foram mais de 115 mil pessoas que confiaram no nosso trabalho. Vamos seguir lutando pelo fim do saidão e pela redução da maioridade penal, porque quem comete crime precisa responder por ele. Mas segurança não se faz só com polícia. Se faz com iluminação nas ruas, escola funcionando, oportunidade para o jovem e proteção às mulheres e às crianças", afirmou.