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Eleições 2026

Michelle Bolsonaro agradece votos e diz que usará mandato para "ajudar quem sofre"

Ex-primeira-dama agradeceu a eleitores, família e apoiadores e atribuiu ao marido, Jair Bolsonaro, parte da vitória nas urnas

Michelle Bolsonaro votou no colégio Mackenzie no Lago Sul - (crédito: Minervino Júnior/CB)
Michelle Bolsonaro votou no colégio Mackenzie no Lago Sul - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Pelo Instagram, a senadora eleita pelo Distrito Federal Michelle Bolsonaro (PL) agradeceu aos 938.496 votos recebidos e afirmou que usará da posição no Congresso para "poder ajudar as pessoas que sofrem". 

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A ex-primeira dama ocupará, pela primeira vez, um cargo eletivo. Michelle acompanhou a votação de casa, ao lado do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no Condomínio Solar Brasília. Ela não concedeu entrevista e preferiu manifestar-se pelas redes sociais. 

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Na internet, conferiu ao marido a candidatura e consequente a vitória ao Senado. "O nosso Deus é o justo juiz. Ele conhece a dor, os desafios e os sonhos de cada um de vocês, de suas famílias e ele conhece também o meu coração e o meu desejo de ajudar a construir um futuro melhor para o povo do Distrito Federal. Ele me dará forças para levar essa missão adiante", escreveu. 

Agradeceu a Deus, aos eleitores, a Jair Bolsonaor, às filhas, família, líderes religiosos, igreja, intercessores, militantes , presidentes de partidos e voluntários. "[...] A todas as famílias raras, à minha amada comunidade surda, às famílias atípicas, apoiadores, aos integrantes da minha equipe de campanha e a todas as pessoas de bem que fizeram parte dessa caminhada dedicando o seu tempo e o seu esforço", continuou.

Por fim, pediu orações por ela e pela família para "cumprir com a missão".

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/10/2026 23:40
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