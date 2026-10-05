Garis recolhem 20 toneladas de lixo após as eleições

Por José Ghesti*
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Nesta segunda-feira (5/10), um dia após o primeiro turno das eleições, Brasília amanheceu com as ruas ainda tomadas pelos santinhos. De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), cerca de 310 garis atuaram no domingo de eleições.
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Já nesta segunda (5/10), 1.800 agentes foram convocados para atuar no recolhimento dos santinhos, reforçando os serviços de limpeza. Até o momento, foram recolhidas cerca de 20 toneladas de resíduos gerados durante o processo eleitoral. Apesar da convocação de hoje, os garis estão em atuação desde domingo (4/10).
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Crime eleitoral
É importante ressaltar que o derrame de santinhos no local de votação ou nas vias próximas é considerado um crime eleitoral, mais conhecido como boca de urna, sendo considerado propaganda irregular, que pode induzir o eleitor ao voto.
Segundo o TRE, quem praticar a infração está sujeito a detenção de seis meses a um ano, que pode ser substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50. Caso presencie o ato do derramamento ou veja um local com santinhos, ligue para o 190.
Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates