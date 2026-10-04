Fábio Felix é eleito deputado federal e Keka Bagno vai para a CLDF

A eleição deste domingo (4/10) confirmou a vitória de dois nomes do Partido Socialismo e Liberdade (PSol)no Distrito Federal. Fábio Félix foi eleito deputado federal, enquanto Keka Bagno garantiu uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Ambos comemoraram o resultado e afirmaram que os mandatos serão voltados para a defesa das políticas públicas, dos movimentos sociais e dos direitos da população. A celebração foi marcada por centenas de eleitores que ocuparam a 205 norte, com concentração no Mimo bar na noite deste domingo (4/10).

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Fábio Félix (Psol-DF) atribuiu a vitória ao trabalho desenvolvido nos últimos anos e à mobilização de apoiadores em diferentes regiões do DF. Segundo ele, o resultado representa o reconhecimento da atuação parlamentar exercida ao longo do mandato. “Estou muito feliz com esse resultado. Ele é fruto de um trabalho coletivo de andança, militância e movimento por todo o Distrito Federal. Foi construído a muitas mãos e também é resultado da atuação de um mandato parlamentar combativo”, afirmou.

O deputado federal eleito destacou ainda pautas que marcaram sua atuação na Câmara Legislativa, como a relatoria da CPI do Feminicídio e a oposição ao governo local. “A população sabe que vai ter resistência qualificada e organizada para enfrentar os desafios dessa cidade no próximo período”, completou.

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Para o estudante de História da Universidade de Brasília (UnB) André Dois de Carvalho, 25 anos, morador do Parkway, a eleição de Fábio Félix e Keka Bagno representa a continuidade de um projeto político alinhado aos movimentos sociais. “Eu acompanho o Fábio Félix há muito mais de oito anos. Ele constrói no Distrito Federal uma alternativa à esquerda à realidade que a gente está vivendo. É uma felicidade incrível porque vamos ter uma pessoa de luta que nunca vai votar contra a classe trabalhadora e os movimentos sociais na Câmara Federal”, declarou.

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Na disputa distrital, Keka Bagno celebrou a conquista da vaga na CLDF e destacou o significado histórico da eleição. Segundo a parlamentar eleita, o resultado é fruto de uma construção iniciada ainda após as eleições de 2022.“Tínhamos um objetivo para esta campanha: eleger uma mulher negra de esquerda, o que nunca tínhamos eleito no Distrito Federal. Saímos com um resultado extremamente positivo, com mais de 40 mil votos, e trazendo um recado para a cidade”, afirmou.

Keka ressaltou que a vitória representa um marco para a representatividade política local. “Por mais que seja vitorioso falar que sou a primeira mulher negra de esquerda eleita no Distrito Federal, isso também mostra o tamanho dos nossos desafios. Estamos em 2026 e nunca tínhamos eleito uma mulher negra de esquerda na Câmara Legislativa da capital federal. Espero que seja a primeira de muitas”, disse.

Os dois parlamentares também defenderam a ampliação da representação de setores progressistas no Distrito Federal e afirmaram que permanecerão mobilizados durante a campanha do segundo turno para o Governo do Distrito Federal. Para eles, o resultado das urnas reforça a presença da esquerda no cenário político local e abre espaço para novas disputas nos próximos anos.



