Clima no DF: Inmet prevê possibilidade de tempestades nesta segunda (5/10)

Bom dia, Brasília! A capital começou a semana com chuva e previsão de tempestades nesta segunda-feira (5/10). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso amarelo com possibilidade de pancadas de até 50 mm ao longo do dia. As rajadas de vento podem chegar a 60 km/h. O tempo chuvoso está relacionado à atuação de uma frente fria sobre boa parte do Brasil, que passa pelo Distrito Federal.

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No Plano Piloto, a temperatura mínima registrada nesta segunda, foi de 18°C, enquanto a máxima prevista é de 26°C. A umidade relativa do ar chegou a 96% pela manhã e deve ficar em, no mínimo, 50% durante o dia. Em outras áreas do DF, a menor temperatura foi de 17°C, em Brazlândia. A máxima pode chegar a 27°C, enquanto a umidade deve variar entre 100% e 45%.

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Segundo a meteorologista do Inmet, Elizabeth Carneviskis, apesar da previsão de chuva durante todo o dia, o tempo deve começar a mudar gradualmente nos próximos dias. Para esta terça-feira (6), ainda são esperadas condições mais fechadas, com possibilidade de pancadas isoladas, mas a chuva deve perder força.

A meteorologista também explicou que a combinação entre temperatura, umidade e vento interfere na sensação térmica. Segundo ela, quando a umidade está mais elevada, principalmente durante a manhã, e há presença de vento, a sensação pode ser de uma temperatura mais baixa do que a registrada pelos termômetros.

Mudanças

A partir de quarta-feira (7/10), o tempo deve começar a abrir de forma mais significativa no DF. De acordo com a especialista, a quinta e a sexta-feira devem ser marcadas pelo retorno do sol, com possibilidade apenas de pancadas de chuva mais isoladas. Com a mudança no padrão do tempo, a temperatura também deve subir.

A previsão é de que os termômetros cheguem a 32°C na sexta-feira (9/10). Ao mesmo tempo, a umidade relativa do ar tende a cair e pode chegar a 30%. “A tendência da temperatura é aumentar, chegando a 32°C, e a tendência da umidade abaixar, chegando a 30%”, afirmou.