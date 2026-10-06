Veteranos e novatos dividirão o plenário da CLDF a partir de 2027

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) terá, nos próximos quatro anos, um plenário mais diverso em termos de experiência. Veteranos com mais de cinco mandatos e décadas de trajetória política dividirão espaço, debates e comissões com novatos que estreiam na vida pública, impulsionados pelo eleitorado jovem e digital. Entre os estreantes, estão Estefane Sampaio (Republicanos), Múcio (PSB), Keka Bagno (PSol), Victor Jansen (PL), Renata d’Aguiar (Republicanos) e André Kubitschek (PL). Dos que acumulam mais de três legislaturas, destacam-se Chico Vigilante (PT), Robério Negreiros (Podemos) e Rôney Nemer (PP).

Para os novatos, a tarefa é se inteirar acerca do funcionamento da Casa, além de buscar o diálogo com os demais parlamentares; para os veteranos, fica o desafio de preservar espaço na Mesa Diretora, ocupar comissões e garantir o acesso ao Executivo em um cenário de aperto fiscal, conforme aponta Frederico Bertholini, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB).

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Na Escola do Legislativo do DF (Elegis), subordinada à Mesa Diretora da Casa, tanto veteranos quanto novatos passam por capacitações de curta, média e longa duração, voltadas, também, a servidores e gestores. Contudo, Bertholini pondera que a teoria e a rotina nem sempre andam de mãos dadas: "Mesmo com a capacitação, o cotidiano da atividade legislativa, na prática, é bem diferente. É sempre um desafio para quem não está acostumado".

Aos que estão chegando, a formação tem cursos sobre o Regimento Interno da CLDF, que detalha o funcionamento da atuação legislativa. Os conteúdos incluem, entre outros temas, a elaboração de emendas a projetos de leis orçamentárias, redação oficial, direito eleitoral e audiências públicas. De forma geral, o objetivo é promover o desenvolvimento cultural e profissional dos parlamentares.

Em novembro, a CLDF realizará a Ambientação Parlamentar para a 10ª Legislatura, voltada aos parlamentares eleitos e suas equipes. A programação visa a apresentar a estrutura e o funcionamento da Casa, além de fornecer informações úteis para o início dos trabalhos.

Diálogo e parcerias

Entre os estreantes na CLDF, destaca-se a ascensão de jovens lideranças conservadoras impulsionadas pelas redes sociais, como a bacharel em direito Estefane Sampaio e o influenciador digital Victor Jansen, ambos de 25 anos. Além deles, se elegeram o empresário André Kubitschek, bisneto do fundador da capital, Juscelino Kubitschek, e a auditora do Tesouro Nacional Renata d'Aguiar. No campo das novidades à esquerda e no setor social, estão o advogado e ativista da cultura Múcio e a assistente social Keka Bagno.

Apesar de serem tratados como calouros no mandato, o professor Frederico Bertholini ressalta que muitos já conhecem a dinâmica pública. "Eles não são exatamente outsiders, não desconhecem completamente a CLDF. A Keka Bagno era assessora; o Múcio é servidor da Casa. A Renata d'Aguiar e o André Kubitschek também passaram pelo Executivo, o que dá a eles alguma experiência na relação com a CLDF", explica o cientista político.

O maior teste dessa nova safra, avalia o professor, será a entrega de resultados. "Para os novatos, o desafio é conciliar esses mandatos construídos, em boa parte das vezes, de maneira ideológica e com foco nacional — sobretudo os que vêm das redes sociais —, com a lógica local e distributivista da CLDF. Eles vão precisar entregar localmente e fazer mais do que faziam quando faziam vídeo para as redes sociais", analisa.

Campeão de votos do PSB na CLDF, Múcio Botelho elegeu moradia e transporte como prioridades. "Quero combater a especulação imobiliária com o IPTU progressivo e ampliar o transporte noturno para devolver qualidade de vida às pessoas", afirma o eleito, que promete independência e diálogo na Casa para "fazer parcerias, e não procurar inimigos".

Primeira mulher negra de esquerda eleita para a CLDF com mais de 40 mil votos, Keka Bagno foca em moradia e acolhimento infantil no início do mandato. "Quero apresentar o Aluguel sem Fiador e criar o Espaço Coruja, para acolher filhos de quem trabalha ou estuda à noite", reforça a assistente social, que promete oposição firme e autonomia: "A gente vai dialogar quando for possível e fazer enfrentamento político quando for necessário".

Eleito com mais de 32 mil votos, Victor Jansen será o distrital mais jovem da história da CLDF. Ele defende a renovação política e aponta segurança nas escolas e saúde como prioridades. “Quero propor policiamento nas escolas, câmeras em sala de aula e tornar obrigatório o envio de 50% das emendas dos distritais para a saúde”, afirma o novato, que atribui sua eleição ao desejo do eleitorado conservador por novos representantes.

André Kubitschek projeta um mandato focado em inovação e fiscalização. "Precisamos preparar nossos jovens para novas oportunidades, como a IA e a robótica, com cursos profissionalizantes conectados ao mercado", defende o estreante, que também promete diálogo na Casa. "O que for bom para Brasília terá o meu apoio, independentemente de quem apresente (a proposta)".

Aposta na experiência

Apesar dos estreantes, a composição da CLDF para a próxima legislatura será marcada pela continuidade do quadro político. Dos 24 deputados distritais escolhidos nas urnas, 17 conseguiram a reeleição e mantiveram suas cadeiras na Casa. Rôney Nemer, ainda que contemple o cenário de novidades para 2027, vai para o quarto mandato na Câmara.

Para Bertholini, a convivência entre as diferentes gerações será guiada por pragmatismo. "Eu diria que a divisão relevante não é entre novatos e veteranos, mas, sim, entre governo e oposição. Acho que os estreantes vão acabar se alinhando pelas suas bancadas, organizadas pelos veteranos, e a troca natural talvez seja apoio na eleição da Mesa em troca de espaço em comissão e relatoria", diz o especialista.

Reeleito pela sexta vez para a CLDF, com mais de 50 mil votos, o deputado Chico Vigilante celebrou o resultado e reafirmou, em suas redes sociais, suas prioridades na Casa. “Essa vitória me traz mais responsabilidade para continuar a luta em defesa dos idosos, dos trabalhadores terceirizados e da educação, para que a gente reforme cada vez mais as escolas”, afirmou o parlamentar, que promete empenho na Câmara e na mobilização política do seu grupo.

Caminhando para o seu quinto mandato na CLDF, com 37,4 mil votos, Robério Negreiros destaca que o resultado renova sua dedicação ao DF. "O nosso mandato seguirá firme nas pautas que sempre defendemos: qualificação profissional e geração de emprego, inclusão das pessoas com deficiência, proteção das mulheres e defesa dos animais", afirmou o parlamentar, que aposta no diálogo entre a Casa e o Executivo para responder às demandas da população.

O Correio tentou contato com Estefane Sampaio, Renata d'Aguiar e Rôney Nemer, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Veteranos

Chico Vigilante (PT) — 50.046 votos

Reeleito pela sexta vez para a CLDF, o maranhense radicado no DF, de 72 anos, é ex-presidente da CUT-DF. Focado nos direitos dos trabalhadores, educação e defesa do consumidor, ele presidiu a CPI dos Atos Antidemocráticos.

Chico Vigilante (PT) (foto: Ed Alves CB/DA Press)

"Essa vitória não é só minha. É dos trabalhadores, dos idosos, da educação pública e de cada pessoa que acredita na nossa luta. Cada voto aumenta ainda mais a minha responsabilidade e a vontade de trabalhar. Agora, a luta continua!"



Robério Negreiros (Podemos) — 37.401 votos



O empresário e bacharel em direito, de 48 anos, vai para o quinto mandato na Casa. Especializado em gestão pública, sua atuação foca no desenvolvimento econômico, geração de empregos, juventude e pessoas com deficiência.

Robério Negreiros (foto: Divulgação)

"Renovação é sempre bem-vinda, pois traz novas ideias e energias ao Legislativo local, e a experiência dos que continuam ajuda a somar. A vivência de quatro mandatos ensina que as boas soluções nascem da escuta e da construção conjunta."

Novatos

Múcio (PSB) — 42.769 votos



Advogado, músico e servidor público de 34 anos. Criador do projeto Amplifica para apoio a artistas, foi suplente nas eleições de 2022 e voltou a concorrer à CLDF, com foco em mobilidade, transparência e cultura.

Advogado, artista e servidor público Múcio Botelho anunciou oficialmente sua pré-campanha a deputado distrital pelo PSB (foto: Divulgação)

"Não fui eleito para ser oposição automática a tudo que o governo fizer, nem para dar cheque em branco para ninguém. Se uma proposta for boa para Brasília, terá meu apoio. Mandato também é um exercício de humildade: ninguém tem todas as respostas e ninguém transforma uma cidade sozinho."



Keka Bagno (PSol) — 40.569 votos

Aos 38 anos, a assistente social, conselheira tutelar e ativista do DF ganhou projeção ao disputar o governo em 2022, pela chapa PSol-Rede. Eleita para a CLDF, foca suas propostas em assistência social, direito à moradia e defesa de minorias.

Keka Bagno (foto: Brunna Ramos/CB/D.A Press)

"Eu conheço a CLDF por dentro e sei o tamanho da responsabilidade que a gente está assumindo. Fui eleita para defender um projeto político claro e não vou abrir mão dele. Mas a Câmara é um espaço de diálogo. Não tenho dificuldade de conversar com quem pensa diferente de mim."



Victor Jansen (PL): 32.120 votos



Com 25 anos, o influenciador digital de direita ganhou destaque com vídeos nas dependências da UnB, criticando pichações e centros acadêmicos. Suas propostas, entre outras, incluem mais segurança nas escolas, com a implantação de câmeras com áudio nas salas de aula, e melhorias na saúde, com a destinação de 50% de suas emendas para esse setor.

Victor Jansen (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

"Quero propor policiamento nas escolas e câmeras em sala de aula. Acredito que as pessoas estão muito insatisfeitas com a velha política. Grande parte dos conservadores de Brasília quer, de fato, pessoas que vão representar os princípios e valores deles."



André Kubitschek (PL) — 23.683 votos

Advogado, administrador, bisneto do ex-presidente JK e filho do empresário Paulo Octávio, com 33 anos. Ex-secretário da Juventude do DF, ele defende a inovação na gestão pública, oportunidades para jovens e melhorias na infraestrutura urbana.

André Kubitschek (foto: Ed Alves CB/DA Press)

"Chego com muita disposição para ouvir, estudar os problemas e transformar as demandas da população em ações concretas. O Parlamento precisa ter sinergia. O que for bom para Brasília terá o meu apoio. E aquilo que eu entender que precisa ser questionado, o farei."











