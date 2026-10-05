Fábio Felix vai participar ativamente de campanha de Grass no segundo turno

Após tornar-se o candidato a deputado federal mais votado do DF, somando 224.224 votos, o deputado distrital Fábio Felix (PSol) afirmou que pretende participar ativamente da campanha do segundo turno de Leandro Grass (PT) para o Governo do Distrito Federal (GDF). Nesta segunda-feira (5/10), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — , o político disse que os próximos dias são oportunos “para fazer um debate sobre as questões da cidade”.

Às jornalistas Denise Rothenburg e Mila Ferreira, Felix considera importante chegar ao segundo turno na disputa para o Palácio do Buriti. Para ele, agora começa uma nova eleição. Em sua avaliação, o primeiro turno foi marcado por discussões distantes de questões da cidade, como a candidatura barrada de José Roberto Arruda (PSD). “Agora é uma grande oportunidade para enfrentarmos os problemas do DF”, afirmou.

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O deputado disse que conversou com Grass depois do resultado. Felix sugeriu ter duas linhas de campanha. Uma delas é conversar com a população sobre todos os problemas do DF e apresentar para o povo que as reclamações têm materialidade e responsabilidade. A responsabilidade em questão é do GDF. A outra linha é uma campanha propositiva, apontando para mudanças que dizem respeito ao serviço público, à saúde e ao enfrentamento ao alto custo de vida.

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Felix afirmou que deve participar ainda hoje de reunião de partidos com o presidente Lula (PT). O propósito de ir ao encontro é entender a estratégia para a reeleição. O deputado falou acha essencial participar da campanha, pois a vitória de Lula, para ele, é questão democrática e civilizatória. “Para eu que sou uma pessoa LGBT assumida que está na política, trata-se de uma questão de sobrevivência e de direito à vida”, destacou.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado