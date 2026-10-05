Obituário: 34 funerais nesta segunda-feira (5/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (5/10):

Campo da Esperança



Florentino Alves da Costa, 90 anos



Frederico Barriolo, 53 anos



Leandro Carlos Figueiredo, 49 anos



Luiz Clove Braga Bezerra, 51 anos



Luiz Henrique da Rocha Neto, 75 anos



Moisés Ribeiro de Araújo, 56 anos



Norma Cândida Santiago Netto, 97 anos



Teresinha de Jesus de Albuquerque Rodrigues, 77 anos

Taguatinga



Antônia Crisostono Teixeira, 73 anos



Célio Oliveira da Silva, 46 anos



Derli Barbosa da Silva, 72 anos



Dorvalino Francisco Alves, 95 anos



Geraldo Batista Guedes, 78 anos



Gilvan Viturino da Silva, 56 anos



Jandira Rodrigues Ramos, 69 anos



João Pereira da Silva, 74 anos



Joaquim Pereira da Mata, 78 anos



Luiza Miguel Carneiro, 72 anos



Margareth Francisca Vieira da Silva Lopes, 43 anos



Maria Augusta da Silva Souza, 86 anos



Maria da Glória Pereira, 75 anos



Maria das Dores Melo do Nascimento, 74 anos



Maria José Batista Pinto, 92 anos



Maria Salete do Rego Silva, 79 anos

Gama



Adolfo de Sousa Leão, 85 anos



Alex Alves Moreira, 44 anos



John Vieira Zardo, 62 anos



Waldir Alves de Castro, 73 anos

Planaltina



Irani Souza Brito, 55 anos

Sobradinho



Ilza Alves de Jesus, 62 anos



Sebastiana Vieira Cavalcante, 64 anos

Jardim Metropolitano



Anna Gabriela Minafra Reyz, 84 anos (cremação)



Geraldo de Farias Santos, 78 anos



Reinaldo José de Jesus, 90 anos

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