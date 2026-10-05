Obituário: 34 funerais nesta segunda-feira (5/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (5/10):
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Campo da Esperança
- Florentino Alves da Costa, 90 anos
- Frederico Barriolo, 53 anos
- Leandro Carlos Figueiredo, 49 anos
- Luiz Clove Braga Bezerra, 51 anos
- Luiz Henrique da Rocha Neto, 75 anos
- Moisés Ribeiro de Araújo, 56 anos
- Norma Cândida Santiago Netto, 97 anos
- Teresinha de Jesus de Albuquerque Rodrigues, 77 anos
Taguatinga
- Antônia Crisostono Teixeira, 73 anos
- Célio Oliveira da Silva, 46 anos
- Derli Barbosa da Silva, 72 anos
- Dorvalino Francisco Alves, 95 anos
- Geraldo Batista Guedes, 78 anos
- Gilvan Viturino da Silva, 56 anos
- Jandira Rodrigues Ramos, 69 anos
- João Pereira da Silva, 74 anos
- Joaquim Pereira da Mata, 78 anos
- Luiza Miguel Carneiro, 72 anos
- Margareth Francisca Vieira da Silva Lopes, 43 anos
- Maria Augusta da Silva Souza, 86 anos
- Maria da Glória Pereira, 75 anos
- Maria das Dores Melo do Nascimento, 74 anos
- Maria José Batista Pinto, 92 anos
- Maria Salete do Rego Silva, 79 anos
Gama
- Adolfo de Sousa Leão, 85 anos
- Alex Alves Moreira, 44 anos
- John Vieira Zardo, 62 anos
- Waldir Alves de Castro, 73 anos
Planaltina
- Irani Souza Brito, 55 anos
Sobradinho
- Ilza Alves de Jesus, 62 anos
- Sebastiana Vieira Cavalcante, 64 anos
Jardim Metropolitano
- Anna Gabriela Minafra Reyz, 84 anos (cremação)
- Geraldo de Farias Santos, 78 anos
- Reinaldo José de Jesus, 90 anos
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postado em 05/10/2026 16:50