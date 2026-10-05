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Obituário: 34 funerais nesta segunda-feira (5/10); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 5 de outubro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta segunda-feira (5/10):

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Campo da Esperança

  • Florentino Alves da Costa, 90 anos
  • Frederico Barriolo, 53 anos
  • Leandro Carlos Figueiredo, 49 anos
  • Luiz Clove Braga Bezerra, 51 anos
  • Luiz Henrique da Rocha Neto, 75 anos
  • Moisés Ribeiro de Araújo, 56 anos
  • Norma Cândida Santiago Netto, 97 anos
  • Teresinha de Jesus de Albuquerque Rodrigues, 77 anos

Taguatinga

  • Antônia Crisostono Teixeira, 73 anos
  • Célio Oliveira da Silva, 46 anos
  • Derli Barbosa da Silva, 72 anos
  • Dorvalino Francisco Alves, 95 anos
  • Geraldo Batista Guedes, 78 anos
  • Gilvan Viturino da Silva, 56 anos
  • Jandira Rodrigues Ramos, 69 anos
  • João Pereira da Silva, 74 anos
  • Joaquim Pereira da Mata, 78 anos
  • Luiza Miguel Carneiro, 72 anos
  • Margareth Francisca Vieira da Silva Lopes, 43 anos
  • Maria Augusta da Silva Souza, 86 anos
  • Maria da Glória Pereira, 75 anos
  • Maria das Dores Melo do Nascimento, 74 anos
  • Maria José Batista Pinto, 92 anos
  • Maria Salete do Rego Silva, 79 anos

Gama

  • Adolfo de Sousa Leão, 85 anos
  • Alex Alves Moreira, 44 anos
  • John Vieira Zardo, 62 anos
  • Waldir Alves de Castro, 73 anos

Planaltina

  • Irani Souza Brito, 55 anos

Sobradinho

  • Ilza Alves de Jesus, 62 anos
  • Sebastiana Vieira Cavalcante, 64 anos

Jardim Metropolitano

  • Anna Gabriela Minafra Reyz, 84 anos (cremação)
  • Geraldo de Farias Santos, 78 anos
  • Reinaldo José de Jesus, 90 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/10/2026 16:50
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