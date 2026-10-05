Carro capotado na BR-070 deixa quatro feridos

Por José Ghesti*
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Um carro capotou no canteiro central da BR-070, em Águas Lindas de Goiás, na manhã desta segunda-feira (5/10), deixando quatro pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o condutor informou que, enquanto dirigia, perdeu o controle do veículo e capotou. No momento do atendimento, chovia forte no local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais: Incêndio atinge residência em Samambaia Norte
Os bombeiros foram acionados após o solicitante informar sobre o ocorrido. De acordo com a avaliação feita pela guarnição, as vítimas se encontravam conscientes e orientadas, com algumas pequenas lesões e cortes, mas passam bem.
Posteriormente, a ocorrência ficou sob a custódia da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates