Carro capotado na BR-070 deixa quatro feridos

Quatro pessoas ficam feirdas após carro capotar no canteiro central da BR-070 - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Por José Ghesti*

Um carro capotou no canteiro central da BR-070, em Águas Lindas de Goiás, na manhã desta segunda-feira (5/10), deixando quatro pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o condutor informou que, enquanto dirigia, perdeu o controle do veículo e capotou. No momento do atendimento, chovia forte no local.

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Os bombeiros foram acionados após o solicitante informar sobre o ocorrido. De acordo com a avaliação feita pela guarnição, as vítimas se encontravam conscientes e orientadas, com algumas pequenas lesões e cortes, mas passam bem.

Posteriormente, a ocorrência ficou sob a custódia da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates