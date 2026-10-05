Mulher morre ao tentar conter filho em surto em Ceilândia

Uma mulher morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, na manhã desta segunda-feira (5), em Ceilândia. De acordo com testemunhas, a vítima estava contendo o filho durante um surto provocado pelo consumo de drogas.
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Segundo relatos, a vítima foi trancada fora do apartamento pelo filho. Impedida de entrar, a mulher desceu e subiu as escadas várias vezes, até passar mal na calçada do imóvel.
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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória, e socorristas realizaram os procedimentos de reanimação, mas a mulher morreu no local.
O Samu também conteve e medicou o filho que estava dentro do apartamento. O caso está sendo apurado pela 23º Delegacia de Polícia (Ceilândia).
*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho
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