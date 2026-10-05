Mulher morre ao tentar conter filho em surto em Ceilândia

O caso está sendo apurado pela 23º Delegacia de Polícia (Ceilândia) - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Uma mulher morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, na manhã desta segunda-feira (5), em Ceilândia. De acordo com testemunhas, a vítima estava contendo o filho durante um surto provocado pelo consumo de drogas.

Leia Mais: Homem com quatro passagens pela polícia é preso por porte ilegal de arma

Segundo relatos, a vítima foi trancada fora do apartamento pelo filho. Impedida de entrar, a mulher desceu e subiu as escadas várias vezes, até passar mal na calçada do imóvel.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória, e socorristas realizaram os procedimentos de reanimação, mas a mulher morreu no local.

O Samu também conteve e medicou o filho que estava dentro do apartamento. O caso está sendo apurado pela 23º Delegacia de Polícia (Ceilândia).

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho