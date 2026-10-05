Senai-DF abre 160 vagas para cursos gratuitos voltados ao setor de moda

Projeto combina formação profissional e modernização do setor, com vivências práticas em empresas e criação de marcas autorais - (crédito: Divulgação/Senai-DF)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-DF) abre as matrículas para cinco cursos gratuitos de formação profissional voltados ao setor de moda. Ao todo, serão 160 vagas distribuídas entre Taguatinga, Gama e Sol Nascente, com inscrições abertas até 30 de outubro.

As formações fazem parte do Projeto Indústria da Moda, uma parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Senai-DF. A proposta é combinar qualificação profissional, inovação e transformação digital, além de trazer vivências práticas em empresas do setor e uma frente de empreendedorismo direcionada à criação de marcas autorais para os estudantes selecionados.

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Entre os cursos disponíveis estão: corte e costura e alfaiataria industrial, ambos voltados à produção de peças e com 200 horas de duração; e cosplay, que trabalha pesquisa, desenho, modelagem e criação de trajes e acessórios de fantasias, com 120 horas.

Na modelagem digital, os alunos utilizam ferramentas digitais para o desenvolvimento e a graduação de moldes, com 60 horas de duração. Nas aulas de estamparia botânica, serão 40 horas de formação, nas quais os alunos aprendem técnicas de tingimento com corantes naturais e práticas de produção responsável.

Distribuição das vagas

Senai de Taguatinga: 100 vagas, divididas em quatro turmas;

Gama, 20 matrículas para uma turma;

Sol Nascente: 40 alunos em duas classes.

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Do total de vagas, 10% são reservadas a pessoas com deficiência.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site cursos.senaidf.org.br, onde estará disponível o edital com mais informações sobre o projeto e os requisitos para participação.

Serviço

Projeto Indústria da Moda

Inscrições: até 30 de outubro de 2026

Vagas: 160

Cursos: faz teu look — corte e costura; design e moda: mundo cosplay; tingimento natural e estamparia botânica; modelagem digital — audaces; alfaiataria industrial

Inscrições em cursos.senaidf.org.br ou na página do Projeto Indústria da Moda Link.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso