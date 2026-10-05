Festival Regenera Brasília une arte, bem-estar e sustentabilidade

A UNIPAZ, em Brasília, recebe no sábado (10/10) a segunda edição do Festival Regenera Brasília. O encontro foi criado para reunir pessoas, iniciativas e saberes que buscam construir uma nova relação com a vida, focada em soluções práticas para viver e empreender em harmonia com a natureza.
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O evento reunirá ambientalistas, artistas, terapeutas, lideranças indígenas, produtores de alimentos orgânicos e pesquisadores. A proposta é compartilhar experiências, conhecimentos e caminhos para uma sociedade mais consciente e sustentável.
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A programação inclui shows de Alisson Sindeaux, Guaja, Letícia do Mar de Águas Doces e Martinha do Coco. Haverá também práticas de bem-estar, como yoga e sound healing, além de terapias integrativas.
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O festival contará com rodas de conversa e palestras com líderes indígenas e empreendedores de impacto. Uma feira sustentável oferecerá alimentação saudável, arte e produtos locais e ecológicos. Crianças de até 12 anos não pagam e terão um espaço com atividades criativas.
As vagas são limitadas. Para garantir a inscrição com 10% de desconto, utilize o cupom "rederegenera10".
Programação Oficial
Palco Principal e Áreas Comuns
10h: abertura oficial
10h30: Yoga Flor & Ser com Eveline Arnaud
11h15: sound healing com Prem Hamana
12h: meditação guiada com Nivia Pimenta
12h30: vivência e Satsang com Babaji + almoço colaborativo
13h: show com Letícia - Mar de Águas Doces
14h: painel Caminhos para Regeneração na Prática (com Paulo Cesar, Ivan, Helena, Henny Freitas e Sebba)
15h: show com Guaja
16h: painel Conselho de Visão - O Futuro é Ancestral e Regenerativo (com Álvaro Tukano, Marco Aurélio, Gustavo Nakanishi e Shivo)
17h: show com Hermes
17h30: show com Alisson Sindeaux
19h: painel A Natureza é uma MULHER (com Naiara Tukano, Maria Cleudes e Henny Freitas)
20h: show de encerramento com Martinha do Coco
Vivências Paralelas e Espaço Infantil
10h30 às 16h00: espaço infantil com estações criativas do Balaio Aprendizagem Criativa (confecção de brinquedos, máscaras, etc).
10h30 às 12h30: jornada Sol Interior com Cris Cantarino, na Casa da Cachoeira.
14h30: workshop de abelhas nativas com Melipo UnB, no jardim da UNIPAZ.
15h30: vivência de plantio de mudas, focada nas crianças no Espaço Kids.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.