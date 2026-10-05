Festival Regenera Brasília une arte, bem-estar e sustentabilidade

O festival será realizado no próximo sábado: ingressos à venda no Sympla - (crédito: Divulgação)

A UNIPAZ, em Brasília, recebe no sábado (10/10) a segunda edição do Festival Regenera Brasília. O encontro foi criado para reunir pessoas, iniciativas e saberes que buscam construir uma nova relação com a vida, focada em soluções práticas para viver e empreender em harmonia com a natureza.

O evento reunirá ambientalistas, artistas, terapeutas, lideranças indígenas, produtores de alimentos orgânicos e pesquisadores. A proposta é compartilhar experiências, conhecimentos e caminhos para uma sociedade mais consciente e sustentável.

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A programação inclui shows de Alisson Sindeaux, Guaja, Letícia do Mar de Águas Doces e Martinha do Coco. Haverá também práticas de bem-estar, como yoga e sound healing, além de terapias integrativas.

O festival contará com rodas de conversa e palestras com líderes indígenas e empreendedores de impacto. Uma feira sustentável oferecerá alimentação saudável, arte e produtos locais e ecológicos. Crianças de até 12 anos não pagam e terão um espaço com atividades criativas.

As vagas são limitadas. Para garantir a inscrição com 10% de desconto, utilize o cupom "rederegenera10".

Programação Oficial

Palco Principal e Áreas Comuns

10h: abertura oficial

10h30: Yoga Flor & Ser com Eveline Arnaud

11h15: sound healing com Prem Hamana

12h: meditação guiada com Nivia Pimenta

12h30: vivência e Satsang com Babaji + almoço colaborativo

13h: show com Letícia - Mar de Águas Doces

14h: painel Caminhos para Regeneração na Prática (com Paulo Cesar, Ivan, Helena, Henny Freitas e Sebba)

15h: show com Guaja

16h: painel Conselho de Visão - O Futuro é Ancestral e Regenerativo (com Álvaro Tukano, Marco Aurélio, Gustavo Nakanishi e Shivo)

17h: show com Hermes

17h30: show com Alisson Sindeaux

19h: painel A Natureza é uma MULHER (com Naiara Tukano, Maria Cleudes e Henny Freitas)

20h: show de encerramento com Martinha do Coco

Vivências Paralelas e Espaço Infantil

10h30 às 16h00: espaço infantil com estações criativas do Balaio Aprendizagem Criativa (confecção de brinquedos, máscaras, etc).

10h30 às 12h30: jornada Sol Interior com Cris Cantarino, na Casa da Cachoeira.

14h30: workshop de abelhas nativas com Melipo UnB, no jardim da UNIPAZ.

15h30: vivência de plantio de mudas, focada nas crianças no Espaço Kids.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.