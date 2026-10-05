Morre Fátima Mosqueira, ex-presidente da Ascade em três mandatos

O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis) comunicou, nesta segunda-feira (5/10), a morte de Fátima Maria de Freitas Mosqueira, analista legislativa aposentada da Câmara dos Deputados e diretora de benefícios do sindicato.
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Ao longo de sua trajetória, Fátima construiu uma atuação marcada pelo compromisso com as pessoas, pela defesa do serviço público e pela dedicação à causa das mulheres.
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Na Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade), ela fez história ao se tornar, em 2010, a primeira mulher a presidir a entidade. Fátima foi reconduzida ao cargo por três mandatos consecutivos.
A servidora também integrou diferentes gestões do Sindilegis. Atuou como diretora nas áreas de Benefícios e Relações Interinstitucionais, mantendo sempre um trabalho próximo aos filiados.
Sua atuação se estendeu à Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito Federal (Fenale), onde ocupou a Diretoria de Entidades Parceiras.
Mais informações sobre o velório serão divulgadas em breve.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.