Chance de chuva diminui, e temperaturas devem voltar a subir até o fim da semana

O Distrito Federal está sob alerta amarelo para tempestades nesta segunda-feira (5/10). O céu amanheceu carregado e foram registradas pancadas de chuva isoladas e ventos de até 60 km/h. Pela manhã, as temperaturas máximas chegaram a 21°C, na capital, e 25°C no DF. Apesar do começo de semana chuvoso, as temperaturas devem voltar a subir até o fim de semana.

As precipitações vistas nos últimos dias decorrem de uma frente fria que está passando sobre parte do Brasil e reflete no DF. Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Olívio Bahia, o ar úmido que chega à região representa um estágio ainda inicial do período chuvoso, mesmo que já com volumes de chuva significativos.

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“Tem a combinação de calor, com maior quantidade de vapor de água na atmosfera, e ambos geram essas pancadas, mas só estamos no início. Podemos dizer que foi um pouco acima do normal para o período, mas ainda não engrenou de fato", destaca.

Previsão para a semana

Na terça-feira (6/10), a previsão se assemelha à dessa segunda-feira com instabilidade e possibilidade de chuvas isoladas, mas o sol pode aparecer novamente. A temperatura deve variar entre 19°C e 29°C, com o clima esquentando à tarde.

A partir de quarta (7/9), as chances de chuva diminuem bastante, e a temperatura continua a subir de forma gradual, podendo alcançar até 30°C de máxima. Para o resto da semana, a probabilidade de chuvas é baixa, e a temperatura segue elevada até domingo.

Recomendações

Durante tempestades, o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores, fique longe de torres de transmissão, placas de propaganda e estruturas metálicas e evite estacionar veículos próximos a esses mesmos locais de risco.

Além disso, também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada. Em caso de emergência, a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193) devem ser acionados.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates