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Previsão de chuva se mantém nesta terça (6) com chances de tempestade

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê possibilidade de tempestade em pontos específicos do Distrito Federal

As chuvas foram provocadas pelo encontro de uma frente úmida vindo da Amazônia e uma fria vindo do Sudeste - (crédito: Ed Alves/CB )
As chuvas foram provocadas pelo encontro de uma frente úmida vindo da Amazônia e uma fria vindo do Sudeste - (crédito: Ed Alves/CB )

O dia amanheceu nublado no Distrito Federal e as fortes chuvas obrigaram os moradores da capital à sair com guarda-chuvas nesta terça-feira (6/10). Cenário deve se manter na quarta (7/10), mas com diminuição das chances de chuva. Segundo da meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Ana Wilke, é possível que sejam registradas tempestades em pontos específicos do quadradinho.

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Ainda de acordo com dados do Inmet, o dia começou com 19°C e tem previsto uma máxima de 24° para o Plano Piloto e 25°C para o DF. Wilke explica que as chuvas são resultado de uma convergência de ventos no centro-oeste, provocada pelo encontro de uma frente úmida vindo da Amazônia e uma fria vindo do Sudeste. "Como resultado do choque entre essas duas frentes, a preciptação acontece", descreve a especialista.

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Ana detalha que a quarta-feira tende a seguir com o tempo encoberto e o céu nublado, apesar da chance de chuva ser menor do que hoje.

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Beatriz Mascarenhas
postado em 06/10/2026 09:10
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