Previsão de chuva se mantém nesta terça (6) com chances de tempestade

As chuvas foram provocadas pelo encontro de uma frente úmida vindo da Amazônia e uma fria vindo do Sudeste - (crédito: Ed Alves/CB )

O dia amanheceu nublado no Distrito Federal e as fortes chuvas obrigaram os moradores da capital à sair com guarda-chuvas nesta terça-feira (6/10). Cenário deve se manter na quarta (7/10), mas com diminuição das chances de chuva. Segundo da meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Ana Wilke, é possível que sejam registradas tempestades em pontos específicos do quadradinho.

Ainda de acordo com dados do Inmet, o dia começou com 19°C e tem previsto uma máxima de 24° para o Plano Piloto e 25°C para o DF. Wilke explica que as chuvas são resultado de uma convergência de ventos no centro-oeste, provocada pelo encontro de uma frente úmida vindo da Amazônia e uma fria vindo do Sudeste. "Como resultado do choque entre essas duas frentes, a preciptação acontece", descreve a especialista.

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Ana detalha que a quarta-feira tende a seguir com o tempo encoberto e o céu nublado, apesar da chance de chuva ser menor do que hoje.