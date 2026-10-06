Polícia fecha sexta casa de prostituição na Asa Norte; veja vídeo

Investigação do local começou após desentendimentos de mulheres que trabalhavam no local - (crédito: PCDF/Divulgação)

Mais uma casa de prostituição foi fechada na Asa Norte em ação policial, na CLN 102 Norte, Bloco A. O local era conhecido como "Clínica 102 Norte" e ocupava duas salas de um prédio na região, ambas alugadas no nome de uma mulher que já estava sendo investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por crime de exploração de casa de prostituição e rufianismo. Ao todo, seis lugares foram fechados no mesmo bairro em apenas dois meses.

Os indícios que levantaram a desconfiança da polícia foi o desentendimento entre duas mulheres que trabalhavam no local. Coletados as provas, as equipes passaram a investigar o uso do imóvel para exploração de serviços sexuais. Segundo a corporação, anúncios do estabelecimento foram encontrados no meio virtual, assim como uma plataforma com as acompanhantes e imagens delas. Lá, ainda constava o contato das profissionais do sexo e os serviços ofertados pelas mulheres.

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As equipes da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), responsáveis pela ação, identificaram as pessoas que atuavam na casa de prostituição e os valores cobrados pelos serviços. Um mandado de busca e apreensão foi autorizado pela 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e, nesta segunda-feira (5/10), o local foi fechado.

Por meio de uma apuração junto à administração do condomínio, o nome de uma mulher, que já é investigada por exploração sexual, foi identificado como locatária das salas alugadas. De acordo com a PCDF, a ação faz parte de um conjunto de investigações para combater a exploração sexual no DF.

A população pode colaborar com as investigações enviando denúncias anônimas pelo telefone 198.