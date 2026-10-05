Adolescente é apreendido suspeito de esfaquear Pastor Alemão no Itapoã

Após o resgate, o cachorro recebeu apoio para tratamento emergencial com a intermediação do projeto Pet Adote - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, na tarde desta segunda-feira (5/10), no Del Lago II, no Itapoã, suspeito de esfaquear um cachorro da raça Pastor Alemão. A ação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) ocorreu por volta das 16h15, após o alerta emitido por uma rede comunitária de proteção aos animais.

O crime ocorreu na quadra 327, por volta da meia-noite. De acordo com relatos de testemunhas, o adolescente transitava de bicicleta pelo local quando o cão, chamado Spike, avançou em sua direção, embora não tenha chegado a mordê-lo. Em reação, o jovem desferiu dois golpes de faca contra o animal. A agressão só cessou após a intervenção de uma testemunha que presenciou a cena e pediu para que ele parasse.

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Gravemente ferido e debilitado, Spike se afastou do ponto do ataque e foi localizado momentos depois, em uma esquina próxima. O cão foi resgatado e levado de volta à residência onde é acolhido por seus tutores, que encaminharam imagens do animal machucado às autoridades policiais para auxiliar nas buscas.

Com base nas informações coletadas durante as diligências, as equipes de segurança localizaram o infrator em uma residência na quadra 318. O jovem foi apreendido em flagrante e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Na mesma ação, a faca utilizada no crime foi encontrada e formalmente apreendida pela perícia policial.

Durante a consulta ao histórico policial do infrator, as autoridades constataram registros anteriores por atos infracionais análogos a tentativa de homicídio, lesão corporal em contexto de violência doméstica, posse de arma de fogo e maus-tratos a animais. As ocorrências policiais anteriores constituem histórico de apuração e não configuram sentença condenatória definitiva.

Após o resgate, Spike recebeu apoio para tratamento emergencial com a intermediação do projeto Pet Adote, no Paranoá. A iniciativa garantiu gratuitamente todos os exames e medicamentos necessários para a recuperação das lesões e o acompanhamento do estado de saúde do animal.